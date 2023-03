UNMILK startet digitalen B2B-Lieferdienst

Das Hamburger Food-Start-up UNMILK, das plant-based zum Standard und tierische Produkte zur Alternative machen will, startet ein neues B2B-Geschäftsmodell.

Ab sofort können Hamburger Unternehmen, Cafés, Fitnessstudios und Reseller im jederzeit kündbaren Abo Milchalternativen via E-Mail, WhatsApp oder über den UNMILK B2B-Shop zu Einkaufspreisen bestellen.

Der Umstieg auf die glutenfreie, vegane UNMILK rentiert sich

Mit der Bestellung von UNMILK über das B2B-Geschäftsmodell dürfen sich Hamburger Unternehmen ab sofort über den Wegfall der Handelsmarge freuen, da UNMILK sein gesamtes Produktsortiment an Geschäftskund:innen zu Einkaufspreisen verkauft.

Digitales Pilotprojekt für Hamburger Unternehmen

Das Modell des digitalen B2B-Lieferdienstes mit der Bestellmöglichkeit über WhatsApp oder E-Mail wird zunächst in Hamburg getestet, soll aber schon bald in ganz Deutschland ausgeweitet werden. Hamburger Cafés, Fitnessstudios sowie Unternehmen und Agenturen jeglicher Größe – wie beispielsweise bereits der Ruby Coworking Space oder der Fitness Elementary Club Hamburg – erhalten künftig das gesamte UNMILK Sortiment zu vergünstigten Konditionen: das I AM VEGAN Protein + Haferdrink, die High Protein Shakes, die 1 Liter Haferdrinks (glutenfrei) und das DIY Haferdrinkpulver.

Jennifer Schäfer, Gründerin von UNMILK, zum neuen B2B-Geschäftsmodell: „Im B2B-Handel wünschen sich Einkäufer:innen zunehmend eine vergleichbare Usability, wie es im B2C-Bereich durch Onlineshops gelernt ist. Mit unserem digitalen B2B-Abomodell erhöhen wir die Attraktivität von plant-based Produkten für Unternehmen, Büros und Cafés und sorgen dafür, so noch einfacher und folglich mehr Menschen mit unserer Alternative zur Kuhmilch zu erreichen.“

