Rucksäcke mit einem besonderen Twist für den urbanen Alltag: Lilienthal Berlin präsentiert die neue Urbaneer Collection

Lilienthal Berlin launcht seine neue Urbaneer Collection. Das minimalistische Design des Urbaneer 3-in-1 Daypack und des Urbaneer Rolltop verbindet klare Linien mit einer eleganten, zeitlosen Ästhetik – ideal für das Leben in der Stadt. Mit einer Vielzahl funktionaler Features, flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Trageweisen bieten sie alle Möglichkeiten, um den urbanen Alltag unkompliziert und stilvoll zu gestalten.

URBANEER ROLLTOP Cleane Ästhetik und durchdachte Funktionalität

Der minimalistisch designte Urbaneer Rolltop kombiniert Komfort, Funktionalität und nachhaltige, wasserabweisende Materialien, um auch die anspruchsvollsten Herausforderungen des Alltags mühelos zu meistern. So trifft besonders viel Stauraum auf praktische Features wie einen ausklappbaren Reflektor, ein Nassfach für Sportsachen und ein separates, gepolstertes Laptopfach. Zudem sorgen das niedrige Gewicht und die gepolsterten Gurte für optimalen Tragekomfort – ideal für lange Tage in der Stadt.

Der besondere Twist: Der flexible Stauraum. Das Hauptfach lässt sich durch das Rolltop-System einfach erweitern, während die zusätzlichen Straps das Mitnehmen von sperrigeren Gegenständen wie einem Fahrradhelm oder einer Yogamatte ermöglichen.

URBANEER 3-IN-1 DAYPACK Zeitloses Design und volle Flexibilität

Inspiriert von der urbanen Dynamik und der modernen Mobilität, bietet der Urbaneer 3-in-1 Daypack eine elegante und zugleich praktische Lösung für alle, die viel unterwegs sind. Der kompakte Rucksack mit einem Volumen von 13 Litern besticht durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: Der großzügige Innenbereich mit gepolstertem Laptopfach und zahlreichen kleineren Fächern bietet ausreichend Platz für alltägliche Gegenstände und Arbeitsutensilien, während praktische Details wie ein Keyloop, der Trolley-Strap und das versteckte Fach für Wertgegenstände den Alltag deutlich unkomplizierter und effizienter gestalten.

Der besondere Twist: Die gepolsterten Schultergurte können schnell und einfach gegen ein längeres Strap ausgetauscht werden, sodass aus dem Rucksack eine Messenger Bag entsteht. Wird nur ein Schultergurt verwendet, wird eine Crossbody Bag daraus. So kann der Urbaneer 3-in- 1 Daypack jederzeit an Outfit, Anlass und Vorliebe angepasst werden.

DAS SAGT DIE DESIGNERIN

„Mit der Urbaneer Collection wollten wir die perfekten Rucksäcke für die Stadt kreieren. Sie sind funktional, geräumig, gut sichtbar und stylish, wasserabweisend, robust und natürlich bequem zu tragen. Egal, ob durch verschiedene Trageoptionen oder flexibel anpassbaren Stauraum – sie passen sich jeder urbanen Alltagssituation spielend leicht an.” Grietje Koß, Produktdesignerin

URBANEER ROLLTOP

GRÖSSE: 52 x 32 x 18 cm

VOLUMEN: 24 – 29 Liter

FÄCHER: Großes Hauptfach, 13 bis 17 Zoll Lap- topfach, isoliertes Nassfach, flaches Frontfach, zwei Seitenfächer, Flaschenfach

WEITERE FEATURES: Zusatz-Straps, um weitere Dinge zu transportieren, „Quick Access“-Öffnung ins Hauptfach, ausklappbarer Reflektor, Trolley- Strap, einstellbarer Brustgurt, Loop am Schulter- gurt für Schlüssel etc., zusätzlicher Tragegriff an der Seite

MATERIAL: Recyceltes Polyester RPET 600D (Außenmaterial) und RPET 150D (Innenfutter)

FARBEN: Black, Black Reflective, Chalk, Charcoal, Slate Blue, Brick, Moss und Aubergine

UVP: 129€-139€

Verfügbarkeit: ab sofort

URBANEER 3-IN-1 DAYPACK

GRÖSSE: 44 x 30 x 12 cm

VOLUMEN: 13 Liter

FÄCHER: Großes Hauptfach mit Platz für Laptop (bis 16 Zoll), Flaschentasche, geschützte Tasche für die Sonnenbrille, Stifttasche, Dokumenten- fach (DIN A4), zwei kleine zusätzliche Taschen, Fronttasche mit Loop für Schlüssel und Karabi- ner, verstecktes Fach für Wertsachen

WEITERE FEATURES: Trolley-Strap, zusätzlicher Strap für andere Trageweise, gepolsterte Schul- tergurte

MATERIAL: Recyceltes Polyester RPET 600D (Außenmaterial) und RPET 150D (Innenfutter)

FARBEN: Black, Chalk, Charcoal, Slate Blue, Brick und Aubergine

UVP: 99€

Verfügbarkeit: ab sofort

DAS MACHT’S NACHHALTIG:

Langlebige Qualität durch Verwendung sorgfältig ausgewählter nachhaltiger Materialien

Nachhaltige Verpackungen und umweltfreundlicher Versand

Faire Standards in der Lieferkette nach Amfori BSCI

Kompensation aller in der Produktion anfallenden Emissionen durch die Finanzierung von zertifizierten Klimaschutz-Projekten gemeinsam mit ClimatePartner

Quelle Bild und Text: Lilienthal Lifestyle GmbH