Validio entwickelt eine Plattform, die Datenqualität in Echtzeit gewährleistet – Unternehmen gewinnen dadurch Vertrauen in Daten zurück

Validio, ein schnell wachsendes Unternehmen, das eine innovative Plattform für mehr Datenqualität entwickelt, verkündet heute den Erhalt einer Seed-Finanzierung in Höhe von $ 15 Millionen. Die Finanzierungsrunde wird von Europas führendem Investor Lakestar angeführt. J12 sowie renommierte Business Angels beteiligen sich, darunter der Fußballer Zlata Ibrahamovic, das Angel-Kollektiv Framtid, sowie Denise Persson (CMO, Snowflake), Kevin Ryan (Mit-Gründer, MongoDB), David Holgersson (Mit-Gründer, Unity), Emil Eifrem (Mit-Gründer, Neo4j) und Mehdi Ghissassi (Head of Product, DeepMind).

Die Qualität ihrer Daten ist für den Erfolg daten-getriebener Unternehmen entscheidend. Dennoch zählen schlechte Daten nach wie vor zu den größten Herausforderungen von Unternehmen – eine Vielzahl von Unternehmen erkennt die Auswirkungen schlechter Datenqualität dementsprechend erst, wenn es zu spät ist. Die Ursache: Unternehmen setzen in vielen Fällen ausschließlich auf die Überwachung der Qualität ihrer Daten, die bereits gespeichert sind. Fehler, die vor oder bei der Speicherung im Datenspeicher auftreten, werden folglich nicht erkannt.

Die Plattform von Validio hilft datengetriebenen Unternehmen, schlechte Daten zu beseitigen. Dies wird durch das End-To-End-Monitoring sowie die Validierung in Datenspeichern, Daten-Lakes, Daten-Lake-Houses sowie Datenströmen in Echtzeit gewährleistet. Das Unternehmen ermöglicht Unternehmen dadurch die Verwaltung ihrer Datenqualität in großem Umfang – und das aktiv und automatisiert.

Die Plattform von Validio ist für die Integration mit Data-Stacks sowie Cloud-first-Technologien, auf die innovative Datenteams setzen, ausgelegt. Die Plattform des Unternehmens, das bisher im Stealth-Modus gearbeitet hat, wird bereits erfolgreich von einer Vielzahl von Unternehmen genutzt. Zu den Kunden zählen unter anderem Voi, Truecaller, Budbee, Babyshop und Tibber.

Validio plant mit dem frischen Kapital seine kommerzielle Expansion, die Produktentwicklung, Forschung und Entwicklung sowie die Einführung der nächsten Generation seiner Plattform auf verschiedenen Cloud-Marktplätzen voranzutreiben. Das erfahrene Team aus Köpfen von Weltkonzernen sowie führenden Institutionen wie Google, Spotify, BCG Gamma, der Harvard University und der Stanford University, soll darüber hinaus um außergewöhnliche Talente erweitert werden.

„Mehr Daten bringen nicht unbedingt den Mehrwert, den Unternehmen denken. Gute Daten sind in den meisten Fällen wichtiger als eine große Masse an Daten. In den nächsten fünf Jahren wird jedes Unternehmen, das Daten sammelt, eine End-to-End-Lösung für Datenqualität benötigen, wenn es Daten für geschäftskritische Entscheidungen nutzen will. Genauso wie die Cloud die Art und Weise verändert hat, wie wir heute arbeiten, wird die Nutzung von Daten durch eine moderne Cloud-native Infrastruktur für Unternehmen jeder Größe unverzichtbar“, sagt Patrik Liu Tran, Mitgründer und CEO von Validio. „Daher sind wir sehr stolz, dass Lakestar und renommierte Business Angels sich Validios ehrgeiziger Mission anschließen und uns beim Aufbau der nächsten Generation von Lösungen zur Sicherung von Datenqualität unterstützen.“

Stephen Nundy, Partner bei Lakestar, kommentiert: „Datenteams verlagern ihren Fokus zunehmend auf die Qualität der Daten. Daher sind wir der festen Überzeugung, dass Validio in der idealen Position ist, der nächste große globale Software-Player aus Europa zu werden. Validio hat eine Plattform mit einer einzigartigen Architektur aufgebaut, welche die Verwaltung der Datenqualität in Data Warehouses, Daten-Lakes und Streams sowohl auf den Daten selbst als auch auf den Metadaten in Echtzeit ermöglicht. Wir freuen uns sehr, das außergewöhnliche Team von Validio beim Aufbau einer weltweit führenden Dateninfrastruktur zu unterstützen.“

