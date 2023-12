Veganuary: Neues Jahr & gute Vorsätze mit GEFU. Fermentiertes Gemüse, Zoodels, selbstgezogene Sprossen oder Nussmilch – mit GEFU geht es ran an vegane Köstlichkeiten

Das neue Jahr steht vor der Tür und startet für Foodies mit dem Veganuary im Januar. Was nach einer echten Herausforderung klingt, wird mit den praktischen Küchenwerkzeugen von GEFU zum kulinarischen Kinderspiel.

Sparschäler SPIRELLI® 2.0

Gemüse mal anders? Mit dem Spiralschneider SPIRELLI® 2.0 können feste Gemüsesorten im Handumdrehen in leckere Gemüsespiralen verwandelt werden. Die Zucchini wird zu Zoodels, die Kartoffel (max. Ø 6 cm) zum leichten Kartoffelnest und Rote Beete zur kreativen Dekoration. Dazu einfach das Gemüse in den handlichen Trichter stecken und den einrastenden Gemüsehalter aufstecken, Gemüse wie durch einen Anspitzer drehen und den Stempel bis zum Schluss nachschieben.

Die japanischen Spezialmesser aus Edelstahl schneiden mühelos endlose Julienne- Schleifen in zwei Schnittstärken – 2 x 3 mm und 3,5 x 5 mm. Sicher in der Anwendung, einfach in der Handhabung, schnell im Arbeiten und ein Muss für alle, die sich Gemüse-Abwechslung wünschen.

Ab ins Glas: Fermentierglas NATIVO (0,5 Liter, 1 Liter und 1,5 Liter)

Die traditionelle Kunst des Fermentierens erlebt als moderner Food-Trend ein Revival. Fermentiertes Obst und Gemüse bietet Langlebigkeit, Verträglichkeit, Nährstoffreichtum und einzigartigen Geschmack. Hierfür unerlässlich sind die richtigen Gläser, wie das NATIVO Fermentationsglas von GEFU mit seinem cleveren Ferment Vent System. Dieses ermöglicht einfaches Herstellen von Sauerkraut, Kimchi, Gurken oder Möhrchen. NATIVO bringt ein Beschwerungsgewicht aus massivem Glas gleich mit und eignet sich mit offenem oder geschlossenem Ventil sowohl für die Fermentation als auch für die geruchlose Lagerung im Kühlschrank.

NATIVO aus Borosilikatglas, Glas und Kunststoff ist in drei Größen mit einem Füllvolumen von 0,5 Liter, 1 Liter und 1,5 Liter erhältlich. Die praktischen Fermentiergläser sind zudem platzsparend stapelbar und spülmaschinengeeignet. Das 5-teilige NATIVO Fermentier-Set von GEFU, inklusive Fermentationsglas, Deckel, Beschwerungsgewicht, Stößel und Zange sowie einem Rezeptheft, bietet einen idealen Einstieg in die Welt des DIY-Fermentierens.

Würfel- und Stifteschneider TREPPO

Knackiges, frisches Obst und Gemüse ist eine essenzielle Grundzutat für gesunde, vegane Ernährung. TREPPO von GEFU verwandelt Obst und Gemüse im Handumdrehen in bunte Würfel und Stifte. Mit extrascharfen Messereinsätzen schneidet TREPPO mühelos und immer gleichmäßig – von fein (7 x 7 mm) bis grob (13 x 13 mm).

Auch Fetakäse würfelt er sauber und zeitsparend. Das Fassungsvolumen des Auffangbehälters bietet mit 1.000 ml viel Platz für alles Geschnittene. TREPPO besteht aus hochwertigem Klingenstahl und Kunststoff mit Antirutschfüßen inklusive praktischem Aufbewahrungsdeckel und Reinigungskamm. Zudem ist er zerlegbar und kann in der Spülmaschine leicht gereinigt werden.

Sprossenglas BIVITA

Mit dem innovativen Miniatur-Gewächshaus BIVITA von GEFU lassen sich frische Sprossen in der eigenen Küche ganz einfach selbst ziehen. Die integrierte Belüftung im Boden des Glases schafft die perfekten klimatischen Bedingungen für Alfalfa, Mungobohnen und Co. Nach der Aussaat können die Sprossen bereits nach einer Woche geerntet werden. So geht’s: Samen kurz in der Glaskuppel in Wasser schwenken, auf dem im Ständer integrierten Sieb abtropfen lassen, die Glaskuppel auf den Ständer setzen und das Sprossenglas an einen hellen Ort stellen. So sind die knackigen Sprossen immer erntefrisch verfügbar – nicht nur im Veganuary.

Nussmilchbeutel NUTIE

Ob pur, im Kaffee oder Tee, als Topping für Müsli oder als Basis für Shakes – samtig- feine Milch aus Mandeln, Haselnüssen und Cashewkernen ist einfach immer lecker und die perfekte Alternative zu tierischer Milch. Zudem schmeckt sie selbstgemacht am besten. Klingt kompliziert? Ist es dank des Nussmilchbeutels NUTIE von GEFU überhaupt nicht. Der praktische Passierbeutel mit den Maßen 30 x 30 cm besteht zu 100 % aus Hanf, verfügt über ein besonders feines Maschenbild und ist mit einer praktischen Baumwollkordel zum einfachen Fixieren und sauberen Auspressen ausgestattet.

So lassen sich Nussmilch, aber auch Reis-, Hafer- oder Dinkelmilch ganz leicht selbst machen. Einfach nach dem Pürieren durch den Nussmilchbeutel pressen und fertig. Dafür NUTIE am besten mit der Naht nach außen verwenden, so lässt er sich einfacher per Hand (empfohlen) oder im Schonwaschgang bei 40 Grad reinigen und immer wieder verwenden.

GEFU: Funktion, Design und Qualität in Perfektion

GEFU überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen und Innovationen für eine kreative, moderne Küche. Und eins steht fest: Wer sich für Produkte von GEFU entscheidet, kann sicher sein, dass Funktionalität, Design und Qualität eine perfekte Kombination miteinander eingegangen sind. So begeistern GEFU Produkte immer wieder aufs Neue durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung, ihre leichte Handhabung und das gewisse Etwas für mehr Inspiration in der Küche.

UVP Fermentierglas NATIVO ab 19,95 €

UVP Küchenzange NATIVO 12,95 €

UVP Stößel NATIVO 12,95 €

UVP Fermentierset NATIVO 49,95 €

UVP Sparschäler SPIRELLI® 2.0 19,95 € statt 26,95 €

UVP Würfel- und Stifteschneider TREPPO 34,95 € statt 44,95 €

UVP Sprossenglas BIVITA 29,95 €

UVP Nussmilchbeutel NUTIE 11,95 €

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.

Weitere Informationen unter www.gefu.com

Bildquelle GEFU

Quelle GEFU Pressebüro c/o Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH