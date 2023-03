Viele Tote bei Brand in mexikanischer Migranteneinrichtung

Ciudad Juárez (dts Nachrichtenagentur) – Im mexikanischen Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA sind in der Nacht zu Dienstag mindestens 37 Menschen bei einem Brand in einer Einrichtung für Migranten ums Leben gekommen. Mehr als 20 Personen wurden zudem teils lebensgefährlich verletzt, berichten mehrere lokale Medien unter Berufung auf örtliche Behörden.

Ursache des Feuers soll eine brennende Matratze gewesen sein. Bei den Opfern soll es sich um Migranten handeln, die in der Einrichtung der mexikanischen Einwanderungsbehörde untergebracht worden waren. Mehrere Einheiten der Feuerwehr sowie der Sanitätskräfte und des Katastrophenschutzes waren im Zusammenhang mit dem Brand im Einsatz. Darüber hinaus war auch die Nationalgarde vor Ort.

Die Behörden nahmen Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen auf.



