Vitalhotel Gosau: Der Dachstein ruft … im Herbst zieht es uns raus in die Berge

In den Bergen aktiv sein und in der Natur Kraft tanken: Das Vitalhotel Gosau liegt mitten im Salzkammergut, am Fuße des Dachsteins. In der beeindruckenden Berg- und Seenlandschaft rund um das Resort genießen Wanderer und Biker unvergessliche Herbsttage.

Wenn die Sonne mit den bunten Blättern um die Wette leuchtet, die Bergluft frisch und die Fernsicht glasklar ist, dann zieht es einen hinaus. 300 ausgeschilderte Wanderwege und ausgezeichnet ausgebaute Klettersteige für jedes Niveau warten am Gosauer Stausee auf die Naturbegeisterten. Zahlreiche Mountainbikestrecken lassen die Radfahrer in die Pedale treten. Wer gern mit dem E-Bike unterwegs ist, kann sich dieses im Vitalhotel Gosau ausleihen. Der Gosauer Angelteich sowie vier Golfplätze im Umkreis von 50 Minuten Fahrzeit bringen noch mehr Abwechslung in einen aktiven Herbst.

Große Kulturstätten ganz nahe

Wenn Kultur gewünscht ist, kommt Gosau groß heraus. Die UNESCO-Welterbestätte Hallstatt und die Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl sind ganz nahe. Die Mozartstadt Salzburg ist schnell erreichbar.



Eine Herbst-Auszeit frei von „Ich müsste, ich sollte“

Im Vitalhotel Gosau macht der Alltag Pause: Wer einmal nichts tun möchte, der lässt sich an milden Herbsttagen noch in dem traumhaften Resort-Garten nieder. Wenn Lust auf Bewegung aufkommt, dann sind die Tennishalle des Hotels mit zwei Hartplätzen und das Technogym Fitnessstudio zur Stelle. Für die Regeneration nach dem Sport, oder einfach für einen Tag Ich-Zeit, gibt es die Vitaloase und das Massageinstitut im Haus. Schwimmen in der Badegrotte, Schwitzen in der Sauna, Abschalten bei einer verwöhnenden Massage, im Ruheraum die Stille genießen. Vom Langschläfer-Frühstück bis zu köstlichen Themenbuffets und Feinschmecker-Menüs am Abend freuen sich Hotelgäste über hervorragende Kulinarik. Feine Weine kommen aus dem hauseigenen Weinkeller.

Massentourismus und Trubel gibt es im Vitalhotel Gosau nicht. Vielmehr übernehmen Naturerlebnisse, Gelassenheit und Unbeschwertheit die Regie zum Sommerausklang.

Der Dachstein ruft (bis 05.11.23)

Leistungen: 2 Nächte im DZ mit herrlichem Blick auf die Berge, Begrüßungsgetränk, 1 Flasche Sekt am Zimmer, 1 x Kaffee und Kuchen am Rudolfsturm in Hallstatt, 2 x nachmittags Kaffee, Tee und Kuchen, 2 x delikates Abendessen mit Themenbuffet, freier Eintritt in den hoteleigenen Wohlfühlbereich, Getränke von 10 bis 21 Uhr inklusive (ausgenommen Qualitätsweine und Spirituosen), gratis Mountainbike-Verleih nach Verfügbarkeit, gratis Verleih von Nordic Walking Stöcken nach Verfügbarkeit – Preis p. P.: ab 190 Euro

Bild Vitalhotel Gosau- Vitalhotel Gosau Betriebs Ges.m.b.H

Quelle © mk Salzburg