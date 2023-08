Die Auswirkungen von Voice-Search auf das Affiliate-Marketing

In unserer immer stärker digitalisierten Welt suchen Konsumenten nach nahtloseren und intuitiveren Wegen, um Informationen zu finden und Einkäufe zu tätigen. Ein solcher Weg, der sich immer weiter durchsetzt, ist die Voice-Search. Die Zeiten, in denen Texte in Suchleisten eingetippt wurden, weichen dem Komfort des gesprochenen Wortes. Dies ist besonders in unseren eigenen vier Wänden sichtbar, wo Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden sind.

Doch während die Verbraucher von der Einfachheit und Effizienz dieser Technologie profitieren, stehen Marketer vor neuen Herausforderungen und Chancen. Insbesondere im Bereich des Affiliate-Marketings, einem Sektor, der stark von der Art und Weise abhängt, wie Menschen online suchen und einkaufen, hat die Voice-Search eine Welle von Veränderungen ausgelöst. In diesem Beitrag werden wir tief in diese Veränderungen eintauchen und untersuchen, wie genau die Sprachsuche das Affiliate-Marketing neu definiert.

1. Natürlichere Suchanfragen

Der erste und offensichtlichste Unterschied: Sprachsuchen sind in der Regel länger und konversationeller. Während jemand vielleicht „beste Laufschuhe“ in eine Textsuche eingibt, könnte die Sprachanfrage lauten: „Welche sind die besten Laufschuhe für Marathonläufer?“ Für Affiliate-Marketer bedeutet das, long-tail Keywords und natürlichere Phrasen in ihre SEO-Strategien einzubeziehen.

2. Lokale Suchanfragen

Sprachsuchanfragen sind oft lokaler Natur. „Wo kann ich in der Nähe Sportschuhe kaufen?“ ist ein gutes Beispiel. Affiliate-Marketer, die mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten, sollten diese Tendenz berücksichtigen und ihre Strategien entsprechend anpassen.

3. Weniger Bildschirmzeit

Mit Voice-Search kommt oft weniger Bildschirmzeit. Das bedeutet, dass visuelle Anzeigen und Banner möglicherweise weniger Effektivität haben. Affiliate-Links müssen daher in einem Kontext eingebettet sein, der für die Hörer relevant und ansprechend ist.

4. Schnelle Antworten bevorzugt

Sprachassistenten neigen dazu, die genaueste und kürzeste Antwort auf eine Anfrage zu geben. Das bedeutet, dass die Chance, dass mehrere Affiliate-Optionen vorgestellt werden, verringert wird. Infolgedessen wird der Wettbewerb um den „Featured Snippet“ oder die Top-Position in den Suchergebnissen intensiver.

5. Anpassung der Content-Strategie

Da Voice-Search oft Frage-Antwort-basiert ist, sollten Affiliate-Marketer in Erwägung ziehen, ihren Content entsprechend anzupassen. FAQ-Seiten, Blogposts mit Antworten auf häufige Fragen oder „How-to“-Guides können in dieser Hinsicht besonders wertvoll sein.

6. Veränderung der Geräte-Landschaft

Die Zunahme von Voice-Search hat auch eine Verlagerung in der Gerätenutzung bewirkt. Neben Smartphones nutzen Menschen vermehrt Smart-Lautsprecher und -Assistenten. Affiliate-Marketer müssen daher nicht nur Webinhalte, sondern auch inhalte für solche Geräte optimieren, was eine zusätzliche Schicht von Komplexität hinzufügt.

7. Vertrauen und Authentizität werden noch wichtiger

Da Nutzer von Voice-Search seltener visuelle Bestätigungen erhalten, müssen sie sich darauf verlassen, dass die Quellen, die ihnen vorgeschlagen werden, vertrauenswürdig sind. Für Affiliate-Marketer bedeutet dies, dass Authentizität und Markenvertrauen noch wichtiger werden. Empfehlungen durch Sprachsuche müssen als zuverlässig und ehrlich wahrgenommen werden.

8. Veränderte Conversion-Pfade

Voice-Search kann die typischen Conversion-Pfade ändern. Wenn ein Benutzer beispielsweise nach einem Produkt fragt und sofort einen Kauf über seinen Sprachassistenten tätigt, kann dies den traditionellen Klickweg verkürzen. Dies stellt neue Herausforderungen in Bezug auf die Nachverfolgung von Affiliate-Verkäufen und die Bestimmung von Provisionen.

9. Anpassung von Call-to-Actions (CTAs)

Traditionelle CTAs, die zur Interaktion auf einem Bildschirm auffordern, könnten in einer sprachbasierten Umgebung weniger wirksam sein. Affiliate-Marketer müssen kreativ werden und neue sprachaktivierte CTAs entwickeln, die den Nutzer zum Handeln auffordern, sei es durch eine verbale Bestätigung oder eine andere Form der Interaktion.

Die Digitalisierung und ihre sich ständig weiterentwickelnden Technologien bringen stetige Veränderungen mit sich, denen Marketer gewachsen sein müssen. Voice-Search repräsentiert nicht nur einen solchen Wandel, sondern symbolisiert auch eine größere Verschiebung im Verbraucherverhalten hin zu mehr Bequemlichkeit und Sofortigkeit. Für das Affiliate-Marketing, das traditionell stark von visuellen Hinweisen und Klickwegen abhängig war, bietet diese Sprachrevolution sowohl Herausforderungen als auch immense Chancen.

Es geht nicht nur darum, sich an veränderte Suchgewohnheiten anzupassen, sondern auch darum, das Vertrauen und Engagement der Nutzer in einer „bildschirmlosen“ Welt neu zu definieren. Marketer, die diese Nuancen erkennen und proaktiv handeln, positionieren sich an vorderster Front der Innovation. Es wird spannend zu beobachten sein, wie das Affiliate-Marketing in dieser neuen Ära weiterhin gedeiht und sich transformiert.

Titelbild/ Bildquelle: Bild von Gerd Altmann für pixabay