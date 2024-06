Vom Doppelgänger bis zum Angelturnier

Key West feiert den 125. Geburtstag von Ernest Hemingway

Er schrieb zeitlose Romanklassiker und angelte majestätische Marline und Schwertfische. Ernest Hemingway hatte in den 1930er Jahren auf Key West eine besonders schöpferische Phase in seinem Lebenswerk. Bewunderer des Pulitzer- und Nobelpreisträgers können sein literarisches Erbe – und seinen 125. Geburtstag – während der diesjährigen traditionellen Hemingway Days vom 16. bis 21. Juli 2024 am südlichen Ende der tropischen Inselkette der Florida Keys feiern. Die Festtage bieten wieder eine große Auswahl. Sie umfassen alles vom Doppelgänger-Wettbewerb über eine Stierlauf-Parodie bis zu einem Straßenfest und einem mehrtägigen Marlin-Angelturnier.

150 Vollbart-Träger und ein Stierlauf

Rund 150 vollbärtige Doppelgänger werden beim „Hemingway® Look-Alike Contest“ in Sloppy Joe’s, der Lieblingsbar der Literaturikone, auf der berühmten Duval Street mitten in Key West erwartet. Frühere Gewinner des Wettbewerbs wählen die Finalisten während der Vorrunden am Donnerstag und Freitag aus (18. und 19. Juli 2024, jeweils um 18:30 Uhr). Der Sieger wird dann beim großen Finale ebenfalls um 18:30 Uhr am Samstag, dem 20. Juli 2024, gekürt.

Die Doppelgänger sind auch die Stars des am Samstag stattfindenden „Running of the Bulls“, einer Parodie auf den Stierlauf im spanischen Pamplona. Dieser unterhaltsame Event findet auf der Greene Street direkt neben Sloppy Joe’s Bar statt und beginnt um 12 Uhr.

Am 21. Juli 2024, dem eigentlichen Geburtstag von Hemingway, feiern Fans und Gäste ab 9 Uhr in der Bar beim „Papa Birthday Bash“. Fotos mit dem Gewinner des Hemingway-Doppelgänger-Wettbewerbs gehören ebenso zum Programm wie ein thematisch passender Geburtstagskuchen, der zur Mittagszeit serviert wird.

Geschichten aus den 1930er Jahren

Key West in den 1930er Jahren war nicht nur der Lebensmittelpunkt von Hemingway, sondern auch Schauplatz seines Abenteuerromans „Haben und Nichthaben“. Literaturfreunde werden ihre Freude haben, wenn Cori Convertito, Historikerin und Kuratorin der Key West Art & Historical Society, diese Ära in einer Happy-Hour-Präsentation am Nachmittag des 21. Juli 2024 zum Leben erweckt.

Zum Festivalangebot gehören auch zwei Museumstage, bei denen seltene Hemingway-Ausstellungsstücke gezeigt werden. Das Key West Museum of Art & History at the Custom House präsentiert unter anderem die Uniform, die der große Geschichtenerzähler als Krankenwagenfahrer im Ersten Weltkrieg getragen hat, sowie 59 Skizzen von Guy Harvey, die den weltbekannten Roman „Der alte Mann und das Meer“ illustrieren.

Wo Sportfischer und Schriftsteller zusammenkommen

Ein weiterer Höhepunkt ist vom 17. bis 20. Juli 2024 das dreitägige „Key West Marlin Tournament“. Bei diesem Angelturnier wetteifern die Teilnehmer um den Fang imposanter Marlins, Schwertfische, Fächerfische oder Goldmakrelen – und können sich Geldpreise im Wert von 50.000 US-Dollar sichern.

Weniger an Sportfischer, aber dafür mehr an Nachwuchsschriftsteller richtet sich die renommierte „Lorian Hemingway Short Story Competition“. Dieser prestigeträchtige Literaturwettbewerb wird jedes Jahr von der Enkelin von Ernest Hemingway ausgerichtet und lockt Kurzgeschichten von Einsendern aus der ganzen Welt an.

Besucher und Fans können sich auf weitere Attraktionen des Festivals freuen: Dazu gehören unter anderem das fünf Kilometer lange „Sunset Run & Paddleboard Race“, das farbenfrohe karibische Straßenfest auf Key Wests Duval Street, sowie eine Auktion zur Unterstützung von Studenten, die auf den Florida Keys ein Stipendium erhalten.

Weitere Informationen zu den Hemingway Days gibt es unter hemingwaydays.net

Bild: Hemingway Home and Museum (c) Claasen Communication

Quelle Claasen Communication GmbH