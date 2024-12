Das neue WALD.WEIT Rheingau Hotel & Retreat

WALD.WEIT kommt. Einzigartiger Weitblick, 18 Hektar Wald, ein eigenes Restaurant mit regional betonter Küche, Weingarten, Rooftop-Bar, Rooftop-Saunen, großzügige und flexible Tagungs- und Eventflächen, Yoga-Spots und eigene Mountainbike-Trails: WALD.WEIT Rheingau Hotel & Retreat ist der neue Ort zum Erholen, Erleben, Energie tanken in Kiedrich im Rheingau. Der erste Teil des Hotels ist auf der Zielgeraden, anbei finden Sie nun erstes Bildmaterial des neuen Logenplatzes im Rheingau.

,,Einzigartige Lage und einzigartiges Konzept“

David Simon, General Manager des WALD.WEIT Rheingau Hotel & Retreat, freut sich mit seinem Team auf die Eröffnung: „WALD.WEIT vereint eine einzigartige Lage mit einem einzigartigen Konzept“, sagt er. Eingebettet in 18 Hektar eigenen Wald, der zahlreiche Freizeitmöglichkeiten biete, werde WALD.WEIT für viele Zielgruppen der ideale Ort zum Abschalten und Kraft tanken. Nicht zuletzt freut er sich auf WALD.WEIT als Ort zum Arbeiten. „Hier oben auf dem Logenplatz des Rheingaus möchten wir mit unserem hochmotivierten Team den Gästen individuelle Wohlfühl- und Glücksmomente verschaffen.“ Mit 80 Zimmern – alle mit Balkon und Wald- oder Weitblick- vielfältiger Kulinarik und unzähligen Freizeitoptionen begrüßt WALD.WEIT Rheingau Hotel & Retreat ab Februar 2025 seine Gäste. Naturnahe Materialien, insbesondere heimische Hölzer, prägen das Bild des Hotels. Hier entsteht der perfekte Ort, um tief durchzuatmen, den Kopf frei zu bekommen und die Seele baumeln zu lassen.

„WALD.WEIT Rheingau Hotel & Retreat an diesem einzigartigen Ort ist für uns auch ein Bekenntnis zur Region“, sagt Tina Badrot, Geschäftsführerin der Ingelheimer Unternehemensgruppe Molitor/Gemünden, die das Hotelprojekt in Kiedrich realisiert. „Seit 140 Jahren ist uns mit unserem Familienunternehmen in Ingelheim am Rhein daran gelegen, die Region zu stärken und dazu beizutragen, sie noch attraktiver zu machen. Mit WALD.WEIT möchten wir einen Ort schaffen, der Menschen aus Nah und Fern Erholung und Erlebnis bietet, der dazu einlädt, den Rheingau mit all seinen kulturellen Highlights zu entdecken und zu genießen“, so die Geschäftsführerin.

Den Wald auf den Teller holen

Auch auf das WALD.FEIN-Restaurant samt großer Restaurant-Terrasse mit herrlicher Aussicht dürfen sich die Gäste freuen. Küchenchef Falk Richter will den Wald auf den Teller holen – selbstverständlich, dass der Fokus auf regionaler und saisonaler Kulinarik liegt. Ein weltoffener Touch wird dabei für eine exquisite Ergänzung des Menüs sorgen. ,,Mit hochwertigen Produkten schaffen wir ein genussvolles Erlebnis, das Qualität und Geschmack in den Vordergrund stellt“, sagt Falk Richter.

Authentische, raffinierte Gerichte, die Tradition und Moderne vereinen, werden sich auf der Karte wiederfinden, macht er neugierig. Auch der Sommergarten des Hotels wird entspannte kulinarische Momente im Freien bieten; und wer gerne ganz hoch hinaus will, der darf auf die Rooftop-Bar auf dem Hoteldach mit leckeren Drinks und Snacks bei herrlicher Aussicht gespannt sein.

