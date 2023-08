Wanderhotel Vinschgerhof: Vinschger Herbstsonne und ein Tag gratis

7=6 ist das Motto im Vischgerhof ab Mitte Oktober. Wer eine Woche bucht, bekommt einen Urlaubstag kostenlos.

Für echte Südtirol-Kenner ist der Herbst die beste Reisezeit. Die Kombination aus milder Sonne, farbenprächtigen Fotomotiven und jungem Wein ist unübertrefflich. Dazu hat die Landschaft zwischen Meran und dem Reschensee besonders viel zu bieten: 40 Burgen und Schlösser, urige Seitentäler wie das Martell-, Sulden- und Schnalstal sowie vergletscherte Gipfel im Nationalpark Stilfserjoch um den Ortler (3.905 m), den höchsten Berg Südtirols. Der Etsch entlang führt die „Via Claudia Augusta“ – eine der bekanntesten Radwege Südtirols – durch das gesamte Tal. Außerdem durchkreuzen an den Hängen viele Waalwege die Obst- und Weingärten.

Bestes „Basislager“ im Vinschgau

Bei dieser Vielfalt braucht es nur noch einen Herbsttouren-Ideengeber wie den Vinschgerhof. Das Haus von Familie Pinzger zählt zu den besten Südtiroler Wanderhotels mit vier Bergkristallen, mindestens fünf geführten Touren pro Woche und allem, was im Wanderurlaub gebraucht wird. Der Vinschgerhof liegt in Schlanders, und damit ziemlich genau in der Mitte des 70 Kilometer langen Etschtals. Das macht die Wege kurz – zum Sonnenberg ebenso, wie ins Martelltal, zum Reschensee sowie nach Meran. Des Weiteren ist der Vinschgerhof ein hundefreundliches Hotel. Wanderführer Hans, Andy und das Berglouter-Team begleiten die Gäste zu den schönsten Plätzen. Gewandert wird jeweils nach Lust und Laune, von sanft hügelig bis steil – mit und ohne Bergbahn-Unterstützung. Dank Wanderbibliothek und Karten im neuen „Wohnzimmer“ mit Leseecke geht sich aber auch immer eine Tour auf eigene Faust aus.

Regionale Zutaten und Wohltaten

Danach gibt es in der Wohlfühloase Vista des Vinschgerhofs gleich mehrere Gelegenheiten sich zu entspannen: bei Massagen und Behandlungen mit Produkten von der Sarner Latsche, im Rooftop Whirlpool oder im Indoorpool. Zum Abendessen verwöhnen Chefkoch Peter und sein junges Team mit Südtiroler Klassikern, Cucina tipica Italiana und raffinierter World-Kitchen. Tipp für Kenner: Eine Entdeckungsreise durch Südtirols Weinbaugebiete im urigen Weinkeller des Vinschgerhofs mit Weinbauer Leo oder Sommelier Manfred.

7=6 IM VINSCHGAU (15.10.–05.11.23)

1 Tag geschenkt ab 7 Übernachtungen. Inklusive: Halbpension. Panorama-Wellnessbereich mit Ruheräumen, Finnische und Biosauna, Hallenschwimmbad mit direktem Zugang zur Liegewiese. Bis zu 5 geführte Wanderungen pro Woche, Wanderrucksack auf dem Zimmer, Verleih von Teleskopstöcken, Wanderkarten, Putz- und Trockenstation für Wanderschuhe, Waschraum für Sportbekleidung, gratis Fahrradverleih. – Preis p. P. ab 504 Euro

