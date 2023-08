Aktive Auszeit im Gräflicher Park Health & Balance Resort – Wandern und Radfahren im Teutoburger Wald

Natur, Sport und Entspannung stehen im Mittelpunkt des Gräflicher Park Health & Balance Resorts. Neben Golf und Tennis gibt es ein umfangreiches Freizeitangebot für Gäste. Der Teutoburger Wald bietet mit seiner abwechslungsreichen Natur beste Voraussetzungen für Wanderer und Radfahrer. Das gut ausgebaute Wegenetz ermöglicht Touren mit verschiedenen Längen und Schwierigkeitsgraden. Die Wege sind bestens ausgeschildert und führen durch verschiedene Kultur- und Naturlandschaften.

Für Wanderfreunde ist der Gräfliche Park und die Umgebung von Bad Driburg ein wahres Paradies. Rundwanderwege führen direkt am Hotel vorbei – darunter der Hermannsweg, ein 156 Kilometer langer Höhenweg entlang des Teutoburger Waldes. Benannt nach Hermann dem Cherusker, gilt dieser als einer der schönsten Wege Deutschlands. Der Eggeweg, der bereits zum sechsten Mal als Qualitätswanderweg ausgezeichnet wurde, startet direkt in Bad Driburg. Er bildet zusammen mit dem Hermannsweg das Kernstück der Wanderregion „Hermannshöhen“. Der Eggeweg führt von den Externsteinen, einer rund 40 Meter hohen Felsformation, durch das Silberbachtal bis zum höchsten Berg des Gebirges, dem Velmerstot.

Auch für Radfahrer gibt es in und um Bad Driburg zahlreiche Routen. Vom Wald über Felder bis hin zu Flussläufen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einige der Radwege beginnen direkt am Hotel und führen entlang des Hermannsweges. Im Hotel besteht die Möglichkeit, Fahrräder sicher unterzustellen und die verschiedenen Radwege in der Region zu erkunden.

Für den Hunger unterwegs bietet der Gräflicher Park auf Anfrage ein leckeres Picknick oder Lunchpakete an.

In der Umgebung rund um Bad Driburg warten spannende Ausflugsziele. Beispielsweise das Herrmannsdenkmal in Detmold. Es wurde zwischen 1838 und 1875 nach Entwürfen von Ernst von Bandel erbaut. Ebenso beeindruckend sind die Externsteine, eine markante Sandstein-Felsformation in Horn-Bad Meinberg. Sie stehen unter Natur- und Kulturdenkmalschutz. Die Felsen sind vom Wiembecketeich und einer schönen Anlage umgeben. Einen atemberaubenden Panoramablick über die Klippen von Hannover und das Wesertal ermöglicht der 80 Meter hohe Weser-Skywalk in Beverungen, der vier Meter aus der Höhe ragt. Wer mehr Kultur erleben möchte, ist im Kloster Dalheim bei Lichtenau genau richtig. Hier treffen mittelalterliche Gemäuer auf moderne Architektur. 800 Jahre Geschichte kann hier in Deutschlands einzigem Landesmuseum für klösterliche Geschichte erkundet werden. Ein UNESCO-Weltkulturerbe ist das Schloss Corvey in Höxter. Mit schönen Gärten und Innenhof beherbergt das aus dem 9. Jahrhundert stammende Barockschloss eine der wertvollsten Bibliotheken des Landes.

Bild : © Bad Driburg Touristik/Daniel Winkler

Quelle : Global Communication Experts GmbH