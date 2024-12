Wasserbetriebe: Versorgung soll bis Mitternacht wieder bestehen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Rohrbruch in Berlin am Silvesterabend gehen die Wasserbetriebe davon aus, dass die Versorgung bis Mitternacht wieder hergestellt ist.

Derzeit baue sich der Wasserdruck in weiten Teilen der betroffenen Bezirke wieder auf, teilten die Wasserbetriebe mit. Die Seestraße bleibe aber weiterhin gesperrt.

Am Dienstagabend war in etlichen Berliner Haushalten die Wasserversorgung ausgefallen. Grund hierfür war ein Rohrschaden in der Seestraße im Bezirk Wedding. Betroffen waren vor allem die Stadtteile Wedding, Moabit, Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Frohnau und Mitte. Nutzer meldeten aber auch Ausfälle in Friedrichshain, Spandau und Kladow.



Foto: Wasserrohrbruch in der Seestraße in Berlin am 31.12.2024, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts