Geschmackvolle Microdrinks auf Lufthansa Flügen

waterdrop® hebt ab: Der österreichische Microdrink-Hersteller sorgt auf Lufthansa Langstrecken-Flügen für geschmackvolle Hydration ohne Zucker.

Innovative Hydration – auch in der Luft

Der Microdrink-Hersteller waterdrop® und Lufthansa, eine der weltweit führenden Fluggesellschaften, präsentieren unter dem Titel “Elevate Your Water” ein neues Angebot, das auch auf Reisen für ausreichende Hydration sorgt. Ab August erhalten Reisende der Premium Economy Class auf Langstrecken-Flügen ab München oder Frankfurt einen waterdrop® Microdrink in der beliebten Geschmacksrichtung Eistee Pfirsich.

Auch die waterdrop-Story begann auf einem Flug

“Wir freuen uns sehr, unsere Microdrinks auf Lufthansa Flügen bereitstellen zu können. Das ist für uns ein toller Schritt dahin, unsere globale Präsenz auszubauen und Reisenden aus allen Ländern waterdrop® näherzubringen”, so Martin Murray, der Gründer und CEO von waterdrop®. Er fährt fort: “Mit einer Fluglinie zusammenzuarbeiten, bringt uns in gewisser Weise ‘back to the roots’, denn die Idee, Microdrinks zu entwickeln, entstand tatsächlich in einem Flugzeug. Ich hatte mir eine einfachere und zuckerfreie Alternative zu den angebotenen Getränken gewünscht, etwas, das meinem Wasser unkompliziert und schnell Geschmack verleiht. So ist schließlich waterdrop® entstanden.”

In den letzten Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen und mittlerweile in über 20 Ländern vertreten. Nach der Expansion innerhalb Europas, den USA, Singapur, Australien und zuletzt Japan, positioniert sich das aus Österreich stammende Unternehmen immer mehr als globale Hydration-Marke.

Zuckerfreie Hydration auf Reisen

Reisen kann oft zu einer Unterbrechung der alltäglichen Routinen führen. Damit Passagiere auch unterwegs auf ihre Flüssigkeitszufuhr achten, möchte der Microdrink-Hersteller auch auf Flügen für eine leckere, zuckerfreie Hydration sorgen. Die praktischen Getränkewürfel sind einfach zu transportieren und verwandeln herkömmliches Wasser jederzeit und überall in ein erfrischendes, geschmackvolles Trinkerlebnis. Die innovativen Microdrinks sind nicht nur eine wohlschmeckende Alternative zu herkömmlichen Getränken und sparen im Vergleich zu abgefüllten Softdrinks 98 Prozent an Plastik und CO2 ein, sie sind auch komplett zuckerfrei.

ÜBER WATERDROP ®

„Unsere Mission ist es, Menschen zu motivieren, mehr Wasser zu trinken, damit sie ein gesünderes, längeres und nachhaltigeres Leben führen können.“ – Martin Murray, Gründer und CEO von waterdrop ®

2016 wurde waterdrop® in Österreich gegründet und startete mit dem Anspruch, durch den weltweit ersten „Microdrink“ die Getränkeindustrie kräftig aufzumischen. Die Geschäftsidee ist so einfach wie genial: Ein kompakter, zuckerfreier Würfel, der sich in Wasser auflöst und mittels natürlicher Frucht- und Pflanzenextrakte zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis verhilft. Die Mission von waterdrop®: Drink More Water – und zwar auf nachhaltige Art und Weise!

Bei der Produktion verzichtet der Hersteller fast komplett auf den Einsatz von Plastik und reduziert seine CO2-Emissionen drastisch. Im Vergleich zu anderen Getränkeherstellern spart waterdrop® 98% an Plastik ein. Die Verpackungsmaterialien der Getränkewürfel sind außerdem recycelbar. Die Marke ist auf die Entwicklung von Getränketechnologien, Trinkflaschen und Filtersysteme spezialisiert und deckt somit das gesamte Spektrum rund ums nachhaltige Wassertrinken ab.

Ihre Kund:innen tragen auch aktiv zum Umweltschutz bei: In Zusammenarbeit mit der Plastic Bank verpflichtet sich waterdrop®, für jede verkaufte Packung eine Plastikflasche aus der Natur einzusammeln.

Nur wenige Jahre nach der Gründung kann das Unternehmen auf mehr als 2 Millionen Online-Kund:innen verweisen, beschäftigt über 300 Mitarbeitende, ist in mehr als 20.000 Einzelhandelsfilialen gelistet und betreibt mehr als 40 eigene Stores in Europa und den USA. Die Produkte werden derzeit in Europa, den USA, Singapur und Australien vertrieben.

