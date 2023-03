wearonize schließt Funding Runde mit 1.9 Millionen CHF

Das Schweizer Startup wearonize startet 2023 mit geballter Finanzierungskraft. wearonize konnte den ersten Teil seiner Pre-Series A u.a. mit der Investment-Plattform für Wachstumsunternehmen Companisto mit über 1,9 Millionen Euro abschließen. Bis Ende Q3 2023 wird der dritte Teil der diesjährigen Finanzierungsrunde abgeschlossen sein.

Performance wird groß geschrieben

Trotz des rauen Klimas in der Funding-Szene schafft es das Startup wearonize seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zu verdreifachen und erhält nicht zuletzt aufgrund seiner gut gefüllten Auftragsbücher und langjährigen Geschäftsbeziehungen im Payment Tech-Bereich eine hervorragende Bewertung. Diese Zuverlässigkeit zahlt sich aus: Mit dem Abschluss zweier Finanzierungsrunden erreicht das Softwareunternehmen eine Kapitalerhöhung von fast 2 Millionen CHF und zielt zusätzlich darauf ab, mit Ende des zweiten Quartals 2023 die komplette Funding Runde abgeschlossen zu haben.

Vertrauen der Investoren

Die Finanzierung setzt sich aus der Investment-Plattform für Startups und Wachstumsunternehmen, Companisto, der wearonize bereits im letzten Jahr bei der Kapitalsuche als Leadinvestor gedient hat, und einem weiteren Family Office zusammen.

“Diese Investmentrunde zeigt uns deutlich, dass sowohl bestehende, als auch neue Investoren Vertrauen in uns haben und mehr denn je gewillt sind, uns in unserem Tun zu unterstützen. Das Vertrauen in unsere Produkte und Services hat uns trotz der schwierigen Zeiten, fast eine Verdreifachung unserer Bewertung eingebracht und dafür möchten wir allen neuen, bestehenden aber vor allem auch den wiederkehrenden Investoren danken.”, so Thorsten Röske, CEO wearonize AG. All das zeigt nicht nur den deutlichen Aufstiegscharakter des Unternehmens, sondern strahlt auch eine professionelle Zusammenarbeit mit den Investoren aus: denn wearonize hält, was es verspricht

Wachstum in schwindelerregenden Höhen

Die wearonize AG ist Marktführer im Wearable Payment Segment und setzt bei ihrem Wachstum und der Marktdurchdringung auf Partnerschaften. Durch die Anfang 2023 eingegangene Kooperation mit der LAKS GmbH, die in das Joint Venture LAKS PAY mündete, ist wearonize das einzige Unternehmen im Bereich Passive Wearable Payment, das eine 360-Grad-Lösung bieten kann: von Hardware, Design und Herstellung der Wearables über die Payment Infrastruktur, die Payment Software bis hin zu App-Design und der User-Experience. Mit einem Netzwerk von über 85 großen Banken und der Arbeit mit renommierten Marken wie Swatch, sichert sich wearonize einen erheblichen Vorsprung vor potenziellen Wettbewerbern. Die wearonize Technologie steht bereits heute über 400 Millionen Personen in mehr als 35 Ländern zur Verfügung.

Foto: Gründerpaar wearonize

Quelle:Münchner Marketing Manufaktur GmbH