Wechsel im Führungsteam von Deloitte Deutschland

Chief People Officer Elisabeth Denison verlässt Deloitte

Sandra Mühlhause, Personalvorständin bei McDonald’s, übernimmt Nachfolge

Veränderung im Executive Committee von Deloitte Deutschland: Chief People Officer Dr. Elisabeth Denison verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um ihre breite Erfahrung künftig stärker in Boards und Aufsichtsräte einzubringen. Ihr folgt Sandra Mühlhause, bisher Personalvorständin bei McDonald’s Deutschland LLC. Mühlhause startet bei Deloitte am 1. August 2023 und wird nach einer einmonatigen Übergabe ihre neue Rolle am 1. September übernehmen.

Dr. Elisabeth Denison verantwortete in der Unternehmensführung seit 2020 die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung der People-Strategie von Deloitte. Schwerpunkte ihrer Arbeit als Chief People Officer waren die Positionierung der Marke Deloitte als Top-Arbeitgeber und die Weiterentwicklung von „Future of Work”-Konzepten. Unter ihrer Führung stieg Deloitte in die Top 10 der beliebtesten Arbeitgeber bei Wirtschaftswissenschaftsstudenten (Trendence Studie 2023) auf. Ihre zentralen Anliegen sind das Thema Diversity & Inclusion sowie die Entwicklung von mehr Frauen in Führungspositionen.

Denison hat über 25 Jahre internationale Berufserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie, Transformation und People. Vor ihrem Einstieg bei Deloitte 2007 war sie lange Jahre im Bankenbereich tätig, unter anderem in Hong Kong, Singapur und New York.

Volker Krug, CEO Deloitte Deutschland: „Elisabeth Denison hat die Wahrnehmung von Deloitte als Arbeitgeber in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt. Durch ihr strategisches Knowhow und ihren persönlichen Einsatz hat sie eine außergewöhnliche Entwicklung in Gang gesetzt. Jedes Jahr stellt Deloitte allein in Deutschland mehr als 3.000 Menschen ein und sichtet mehr als 100.000 Bewerbungen. Die richtigen Talente zu finden und zu halten, ist die Basis unseres Unternehmenserfolgs. Und hier kann man Elisabeths Beitrag gar nicht hoch genug schätzen. Ich wünsche ihr für ihre weiteren Pläne alles erdenklich Gute und viel Erfolg.“

Sandra Mühlhause verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Bereichen des Personalwesens, insbesondere im HR-Management, Recruiting, Talent Management und Executive Learning. Sie hat bereits in der Vergangenheit weitreichende Veränderungs- und Transformationsprogramme in einem internationalen Umfeld erfolgreich geleitet.

In ihrer Rolle als Chief People Officer bei McDonald’s war sie Mitglied des Vorstands und dort für alle HR-Themen des Unternehmens im deutschen Markt verantwortlich. Zusätzlich amtierte sie als Präsidentin des Bundesverbands der Systemgastronomie und Mitglied des Präsidiums der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände.

Sandra Mühlhause startete ihre berufliche Karriere 1995 bei dem Energieversorger E.ON. Dort wirkte sie bis 2016 in unterschiedlichen Positionen an der People-Strategie des Unternehmens mit. Zuletzt war sie als Head of Global Recruiting Services für das E.ON-weite Recruiting sowie sämtliche Employer Branding Services verantwortlich.

Nach einem kurzen Zwischenstopp bei der ProSiebenSat1 Media SE als Vice President Recruiting & Employer Branding ging Sandra Mühlhause 2018 als Vorständin Personal und Chief People Officer zur McDonald’s Deutschland LLC.

Volker Krug: „Mit Sandra Mühlhause haben wir eine sehr erfahrene Managerin gewinnen können, die es gewohnt ist, in einem internationalen Umfeld People-Themen vom Recruiting bis zur Entwicklung voranzutreiben und umzusetzen. Durch ihre Erfahrungen in verschiedenen Branchen bringt sie einen neuen Blickwinkel auf unser Unternehmen mit und kann neue Akzente setzen. Ich freue mich sehr, dass sie uns als Chief People Officer bei der weiteren erfolgreichen Positionierung der Arbeitgebermarke Deloitte und der wichtigen Suche nach den richtigen Talenten und deren Weiterentwicklung unterstützen wird.“

