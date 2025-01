Riesa (dts Nachrichtenagentur) – AfD-Chefin Alice Weide ist offiziell zur Kanzlerkandidatin ihrer Partei gekürt worden. Beim Bundesparteitag in Riesa wurde sie am Samstagmittag per Akklamation gewählt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Foto/Quelle: dts