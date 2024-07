Weitere deutsche Medaillenhoffnungen gehen bei Olympia an den Start

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Gold-Triumph des Schwimmers Lukas Märtens gehen bei den Olympischen Sommerspielen in Paris am Sonntag weitere deutsche Medaillenkandidaten an den Start.

Los geht es ab 9:30 Uhr mit den Entscheidungen bei den Schützen mit der Luftpistole. Christian Reitz hatte in der Qualifikation den dritten Platz belegt. Auch Robin Walter ist im Finale dabei. Im Bogenschießen rechnen sich derweil die deutschen Frauen im Teamwettbewerb Chancen auf eine Medaille aus. Die Entscheidungen fallen am Nachmittag.

Um 17:45 Uhr steht unterdessen das Kanuslalom-Finale im Einer-Kajak an. Die Deutsche Ricarda Funk hatte in Tokio Gold gewonnen und ist auch in Paris wieder dabei. Bei den Schwimmern ist Weltmeisterin Angelina Köhler am Abend um 20:40 Uhr im Endlauf über 100 Meter Schmetterling vertreten.

In den Teamwettbewerben spielen derweil die deutschen Handball-Frauen in ihrem zweiten Vorrunden-Spiel gegen Mitfavorit Schweden. Nach der Auftaktniederlage steht das Team bereits unter starkem Druck. Deutschlands Fußball-Frauen bekommen es am Abend im Top-Spiel gegen die USA zu tun.

Am ersten Entscheidungstag hatte Deutschland am Samstag eine Medaille einfahren können, die aber gleich eine goldene war. Die Sportschützen Anna Janßen und Maximilian Ulbrich hatten Bronze im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr knapp verpasst und die Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Jette Müller hatten im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett den sechsten Platz belegt.

In den Teamwettbewerben feierten unterdessen die deutschen Basketballer und Volleyballer jeweils einen Auftaktsieg gegen Japan. Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft startete mit einem deutlichen 8:2-Sieg gegen Frankreich in das Olympia-Turnier, und die Handballer besiegten Schweden.

Im Medaillenspiegel belegt Deutschland nach dem ersten Entscheidungstag den neunten Platz. Vorn liegt Australien, vor China und den USA.



Foto: Olympische Sommerspiele 2024 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts