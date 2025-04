Weiterer Todesfall in JVA Neumünster – vorerkrankter Mann gestorben

Neumünster (dts Nachrichtenagentur) – In der Justizvollzugsanstalt Neumünster ist am Dienstagmorgen erneut ein Inhaftierter verstorben.

Der vorerkrankte 49-Jährige habe sich alleine in einem Haftraum befunden, teilte die JVA am Vormittag mit. Er wurde gegen 6:30 Uhr im Rahmen einer Lebendkontrolle gefunden. Reanimationsversuche seien ohne Erfolg geblieben. „Der sofort verständigte Notarzt stellte gegen 07:00 Uhr seinen Tod fest“, hieß es weiter. Die Kriminalpolizei übernahm die die Ermittlungen.

Erst am Donnerstag war ein Inhaftierter in der JVA verstorben. Der Mann, der wegen Diebstahls einsaß, hatte sich ebenfalls alleine in einem Haftraum befunden. Die Kriminalpolizei hatte auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen.



