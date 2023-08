Erholung pur im schönen Fürstentum

Dass Monaco in vielerlei Hinsicht ein Land der Besonderheiten ist, dürfte mittlerweile jedem bekannt sein. Köstliches Essen, beeindruckende Architektur, atemberaubende Aussichten, eine faszinierende Küste, die Stars und Sternchen unserer Zeit an jeder Straßenecke – Luxus und Action so weit das Auge blickt. Monaco pulsiert. Was viele aber noch nicht wissen: Monaco bietet auch fürstliche Entspannung. VisitMonaco präsentiert vier Wellness-Geheimtipps, die zu einer kurzen Pause vom schnelllebigen Monaco einladen:

Der Entspannungspalast der französischen Reviera

In den Thermes Marins Monte-Carlo verschmelzen Luxus und Wellness. In der 6600m² großen Erholungs-, Beauty- und Fitness-Oase können sich Gäste bei fantastischem Meerblick und mediterranem Klima eine gesunde Auszeit genehmigen. Hier dreht sich alles um das Wohlbefinden der Besucher: Ob in beheizten Schwimmbecken, im Außenwhirlpool, auf der Sonnenterrasse, im Hamam, in der Sauna, im Panorama-Fitnessraum oder im Feinschmeckerrestaurant L’Hirondelle – hier herrscht wellbeing at its finest. Und falls Gäste nicht genau wissen, was sie zur Entspannung brauchen: Ein Expertenteam begutachtet ihre Bedürfnisse und stellt individuell abgestimmte Pflegeprogramme zusammen.



Zeit zur Regeneration umgeben von architektonischer Eleganz

Im Zentrum Monte-Carlos bietet das Le Spa Métropole by Givenchy ein großartiges Schönheits- und Verwöhnprogramm in bezauberndem Ambiente. Das von Architekt Didier Gomez entworfene Spa glänzt mit großzügigen Räumlichkeiten, kultivierten Behandlungen und ausreichender Privatsphäre. In einem extra angelegten Ruheraum können die Gäste dann nach dem Wellnessprogramm ausspannen oder sich alternativ im dazugehörigen Fitnessstudio auspowern. Am beheizten Meerwasser-Schwimmbecken im Außenbereich des Spas können Besucher zudem auf den Sonnenliegen neue Kräfte tanken.

Zwischen Sand und Stein

Auch im Monte-Carlo Beach Spa lässt es sich gut aushalten. Ein kleines Paradies, direkt am Strand Monacos zwischen dem azurblauen Ozean und der pulsierenden Innenstadt des Zwergstaats. Das Monte-Carlo Beach Spa hat es sich auf seinen 80 m² zum Ziel gesetzt erfüllende sowie zauberhafte Momente zu kreieren. Mit maßgeschneiderten Massagen, entspannenden Yoga, Pilates- und Meditationsprogrammen sowie biologischer Schönheitspflege des ganzen Körpers können Gäste hier den Stress vergessen und ihre Batterien wieder aufladen.

Wellness auf traditionelle Weise

Das Wellnessangebot des Spa Cinq Mondes im Monte-Carlo Bay Hotel Resort ist geprägt von traditionellen Entspannungsritualen, welche die Gäste auf eine regenerierende Reise der Sinne in die Vergangenheit führt. Eine herrliche Wohlfühloase auf rund 900 m². Im Rahmen traditioneller Zeremonien können sich die Gäste gänzlich auf die Pflege- und Schönheitserlebnisse für Körper und Geist einlassen, welches durch professionelles Know-How und einem umfassenden Service in extravagantem Ambiente unterstrichen wird.

Bild Thermes Marins Monte-Carlo ©Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Quelle global communication experts