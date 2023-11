Werner Bogula wird „Head of AI“ bei PINKTUM

Der Computerlinguist steuert die KI-Initiativen des EdTech-Unternehmens zur Entwicklung persönlicher Lernassistenten

PINKTUM, eines der führenden EdTech-Unternehmen in Europa, holt Werner Bogula als Head of Artificial Intelligence (AI) an Bord. Damit baut PINKTUM sein KI-Team weiter hochkarätig aus. Der Computerlinguist übernimmt eine Schlüsselrolle bei dem Aufbau neuer KI-gestützter Lernmethoden und soll die Entwicklung persönlicher Lernassistenten vorantreiben.

Werner Bogula verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Content, Learntech und KI. Als Chefredakteur AOL.de und Head of Content bei der freenet AG baute er die größten deutschen Online-Dienste mit auf. Anschließend beriet Bogula über viele Jahre die Deutsche Welle, das Auswärtige Amt und die HAW sowie Top-Unternehmen und internationale Institutionen in der digitalen Transformation und gründete zwei Start-ups. Bei PINKTUM leitet Bogula ein wachsendes Team von KI- und Knowledge-Experten. Er berichtet an CTO Alois Krtil.

Alois Krtil, CTO PINKTUM: „Ich kenne Werner Bogula seit vielen Jahren durch gemeinsame Beratungsprojekte und schätze ihn menschlich und fachlich sehr. Er kombiniert daten- und wissensbasierte KI mit pädagogischem Know-how. Wir werden schon bald über innovative Lernmethoden seines Teams berichten können.“

Werner Bogula, Head of AI PINKTUM: “Mit Hilfe von personalisierter KI können wir das Entwicklungspotenzial von Mitarbeitenden sehr viel schneller und gründlicher heben als bisher. Ich freue mich sehr, meine Erfahrungen mit einem hoch talentierten Team bei PINKTUM zu teilen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die das Lernen revolutionieren werden.“

Bild:Werner Bogula, Head of AI bei PINKTUM

Quelle:Pink University GmbH