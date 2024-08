WHO plant Polio-Impfkampagne in Gaza

Genf (dts Nachrichtenagentur) – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird eine Polio-Impfkampagne in Gaza durchführen.

Richard Peeperkorn, WHO-Vertreter im Büro für das Westjordanland und den Gazastreifen, teilte am Donnerstagabend unter Berufung auf eine Zusage der für Palästinenser zuständige israelische Behörde Cogat mit, dass Israel dafür Feuerpausen zugestimmt habe. US-Medien beriefen sich zudem auf eine Bestätigung durch hohe Beamte des US-Außenministeriums. Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu erklärte hingegen, man habe Kampfpausen nicht zugestimmt. In einer Stellungnahme ist stattdessen von einer „Zuweisung bestimmter Orte im Gazastreifen“ die Rede.

Die Impfkampagne soll der WHO zufolge in zwei Runden innerhalb von jeweils drei Tagen durchgeführt werden. Die erste Runde soll am 1. September beginnen. Insgesamt sollen 640.000 Kinder unter zehn Jahren die Impfung erhalten.



