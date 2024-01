Wie viel Leben passt in eine Tüte – Eine berührende Reise durch Trauer und Liebe

Wie viel Leben passt in eine Tüte von Donna Freitas – eine gefühlvolle Erzählung über den schmerzhaften Weg der Heilung und die unerwarteten Wendungen des Lebens.

Wie viel Leben passt in eine Tüte von Donna Freitas handelt von der jugendlichen Rose Madison, die ihre Mutter verloren hat aufgrund einer Krebserkrankung. In dem Roman folgen wir Rose, wie sie nach dem Verlust ihrer Mutter versucht, in ihr Leben ohne diese wichtige Person an ihrer Seite zurückzufinden. Das Buch vertieft Themen der Trauer nach dem Verlust eines geliebten Menschen.

Der Schreibstil ist zugänglich und schön geschrieben. Die Autorin schafft es durch ihre Worte den Schmerz und Verlust der Hauptperson verständlich zu machen. Soweit das ab und zu auch Tränen fließen, da der Leser dazu gebracht wird, mit Rose zu fühlen und mit ihr den Schmerz zu durchleben. Hier wird deutlich, das die Autorin selbst ihre Mutter verloren hat. So ist es keine Überraschung, das die Emotionen sich echt anfühlen während der Leser liest.

Die Liebesgeschichte ist sanft und herzerwärmend, anders als in vielen Büchern ist die Romanze nachvollziehbar und wirkt nicht überstürzt oder gezwungen. Auch in Hinblick auf den Verlust der Mutter wirkt die Liebe zwischen den beiden Hauptcharakteren nicht unsinnig oder unlogisch.

Die Personen in dem Buch fühlen sich echt und glaubwürdig an. Es fällt nicht schwer, sich den Alltag von Rose Madison vorzustellen. Während Rose versucht, mit dem Tod ihrer Mutter leben zu lernen, hat sie Unterstützung von ihrer besten Freundin Krupa. Sie ist eine echte Stütze für unsere Hauptperson. Sie steht ihr zur Seite, überfordert sie nicht und hilft ihr dennoch, aus ihrem Schneckenhaus raus zu kommen, in das sie sich nach dem Tod ihrer Mutter zurückgezogen hatte. Trotzdem ist Krupa eine starke und selbstsichere Person, die weiß was sie möchte und was ihr nicht zusagt.

Zudem hat Rose ihre Familie, ihren Vater, ihren Bruder Jim und ihre Oma. Oma Madison ist eine wahre Naturgewalt die mit liebevoller Strenge Rose dazu bringt, sich nicht zu verstecken, sondern für sich selbst einzustehen. Der Vater von Rose macht ihr das Leben schwerer, da auch er mit dem Verlust seiner Frau zu kämpfen hat. Er scheint allerdings schlechter als seine Kinder mit dem Verlust klarzukommen, da er zu trinken anfängt und so seinen Job verliert.

Der männliche Hauptcharakter ist Will Doniger, ein ruhiger und sanfter Charakter, der nach und nach aufzutauen scheint, so erfährt der Leser mit jeder Seite mehr von ihm. Auch er hilft Rose aus sich herauszukommen und ihr neues verändertes Leben in die Hand zu nehmen, statt in ihrer Trauer stehen zu bleiben.

Die Hauptthemen des Buches sind die Liebesgeschichte und die Trauerarbeit. Die Liebesgeschichte ist glaubhaft und sanft, nicht gehetzt und hilft der Person bei ihrer Trauerarbeit statt ihre Trauer nur zur Seite zu schieben. Zu Beginn ist Rose in ihrer Trauer zerfressen und sieht in allem den Geist ihrer Mutter im Garten ihrer Mutter, in der Musik, die im Radio läuft. Sie versucht alles zu vermeiden, was sie an den Verlust erinnert, bis sie eines der Survival Kits findet, die ihre Mutter immer für die Mütter ihrer Erstklässler gebastelt hat.

Diesmal jedoch ist das Survival Kit für sie, Rose. Darin befinden sich Dinge, die Rose helfen sollen, in ihr Leben zurückzufinden bzw. sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden. Jedes der Gegenstände scheint sie zu Will Doniger zu führen, der ihr, zuerst ohne zu wissen, worum es geht, dabei hilft die Gegenstände abzuarbeiten. So wird ihre Trauer über das Buch hinweg immer weniger, bis sie zur Akzeptanz kommt.

Das Buch „Wie viel Leben passt in eine Tüte“ ist eine wunderschöne Geschichte über Liebe, Verlust und Trauer. Dabei werden diese wichtigen Themen respektvoll an den Leser herangetragen. Durch das Buch wird deutlich, das es sich nach einem solchen Verlust anfühlt, als würde die Welt enden, das man verzweifelt versucht, zu dem Zeitpunkt davor zurückzukehren und das sich danach nichts mehr anfühlen wird wie zuvor. Doch gibt das Buch Hoffnung, das der Verlust nie verschwindet, aber weniger und weniger wird, bis er leichter ist zu ertragen. Wer nach einem Buch sucht, das die Emotionen anrührt, der ist hier genau richtig.