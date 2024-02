Schneesicher bis nach Ostern

Die Wildkogel-Arena zählt laut GeoSphere Austria nachweislich zu den verlässlichsten Skigebieten im SalzburgerLand. Mit derzeit 135 Zentimeter Schnee am Berg sorgt das „weltweit führende Skigebiet bis 80 km Pisten“ bis zum letzten Betriebstag am 7. April für strahlend weiße Pisten.

In den drei Top-Bewertungskategorien Bahnen, Pistenpräparierung und Schneesicherheit vergab das Bewertungsportal skiresort.de fünf von fünf Sternen an die Wildkogel-Arena. Außerdem bestätigte der offizielle österreichische meteorologische Dienst GeoSphere Austria eine Schneesicherheit im Skigebiet bis in den April, ganz unabhängig vom natürlichen Niederschlag. Damit steht einen „reinweißen“ Frühlingsskilauf in der Wildkogel-Arena bis nach Ostern nichts im Wege.

Perfektes Terrain für Firn und Fun

Mit der Wildkogelbahn in Neukirchen und der Smaragdbahn in Bramberg sorgen zwei top-moderne Zubringer-Seilbahnen für eine bequeme Auffahrt. Das kesselförmige Skigebiet auf über 2.000 Meter Seehöhe erwartet Firn- und Höhensonnen-Fans mit 85 Prozent leichten bis mittelschwierigen Pisten. Das Terrain ist ideal für echte Genuss-Skiläufer und Familien. Im ersten Skigebiet des SalzburgerLandes mit allen Skiline-Angeboten geht es primär um den Spaß am Wintersport. Es gibt einen Familypark, Speedcheck- und Skimovie-Strecken, eine Funslope und die längste beleuchteten Rodelbahn der Welt. Alle Details zum Angebot der Wildkogel-Arena sind auf der kostenlosen App Wildkogel tipps2go sowie auf der Website abrufbar. www.wildkogel-arena.at

Sonnenskilauf im Paket

Eins-zwei-drei: Im März wedeln Genuss-Skiläufer zum Schneewalzer (02.03. – 23.03.24) im Dreivierteltakt über die Pisten. Das Pauschalangebot ist für sieben Nächten und einem Sechs-Tage-Skipass buchbar. Dann gibt es als Schneewalzer-Geschenk einen mehrtägigen Skikurs für Anfänger und Fortgeschrittene oder ein sechsstündiges Snowboard-Intensiv-Training. Die Leihausrüstung ist um 20 Prozent ermäßigt. „Wat mutt, dat mutt“ ist das Motto der SKI AHOI-Pauschale (16.03. – 23.03.24, 23.03. – 30.03.24). Das besonders günstige Paket für Hamburger Sonnenskiläufer umfasst neben dem 6-Tage-Skipass auch den Komfortbus-Transfer zwischen Hamburg und der Wildkogel-Arena. www.wildkogel-arena.at



Schneewalzer (02.03. – 23.03.24)

7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie, 6-Tage-Wildkogel-Skipass gültig für alle Anlagen in der Wildkogel-Arena, 20 % Preisnachlass beim Ski- und Snowboardverleih.

Schneewalzer-Geschenk zur Auswahl: 3 Halbtage Bambiniskikurs (2,5 Std. pro Tag), 3 Tage Kinderskikurs (4 Std. pro Tag), 4 Halbtage Kinderskikurs (2,5 Std. pro Tag), 4 Halbtage Erwachsene Anfänger oder Fortgeschritten (2,5 Std. pro Tag), 2 Halbtage Snowboardkurs (2,5 Std. pro Tag), Privatunterricht für 1 Person (2 Std.), Privatunterricht für 2 Personen (1,5 Std.).

Preis p. P. ab 655,00 Euro

Für Hamburger Gäste: SKI AHOI-Pauschale (16.03. – 23.03.24, 23.03. – 30.03.24)

7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie, 6-Tage-Wildkogel-Skipass, Direkt-Transfer Hamburg–Wildkogel-Arena im Komfortbus (hin & retour). Preis ab € 897,00 Euro p. P.

Bergbahnen Wildkogel Winter 2024

Öffnungszeiten: bis 07.04.24

Betriebszeiten täglich ab 08:15 Uhr , letzte Talfahrt 16:30 Uhr

Tages-Skipass: Erw. 63,50 Euro / Ki. 31,00 Euro. 6-Tage-Skipass: Erw. 313,00 Euro / Kinder 153,00 Euro

Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg

Tourismusverbände Neukirchen und Bramberg

Marktstraße 171

5741 Neukirchen am Großvenediger

Tel.: 0043 720 710 730

info@wildkogel-arena.at

http://www.wildkogel-arena.at

Bild Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg

Quelle © mk Salzburg