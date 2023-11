Winter-Glamping am Gardasee

Winterreiseziel Gardasee – Auch zu Weihnachten und Neujahr lohnt sich eine Reise an den beliebtesten See Italiens.

Glamping beschreibt eine von vielen Varianten des Naturtourismus, bei dem Camper nicht auf Komfort und Luxus verzichten müssen. Neun der insgesamt 18 Campingplätze von Lago di Garda Camping bieten ihren Gästen diese 5-Sterne-Variante eines Urlaubs unter freiem Himmel. Dass Glamping nun auch über die Monate Dezember 2023 bis Februar 2024 eine Option für den Gardasee-Urlaub ist, zeigt der am Ostufer des Sees in Bardolino gelegene Campingplatz La Rocca. Das Winter-Aquaglamp ist vom ersten Wochenende im Dezember bis Ende Februar geöffnet. Während dieser Zeit haben nur die Gäste von 4 Seasons Glamping reservierten und exklusiven Zugang zum Aquaglamp-Bereich.

Das Frühstück wird im Zelt serviert. Ansonsten sind die Gäste Selbstversorger und bekommen von den Mitarbeitern von La Rocca wertvolle Tipps für Unternehmungen und Restaurants rund um den See. Mit der Buchungsbestätigung erhalten die Gäste eine Anleitung (einschließlich Video), wie sie ihre Unterkunft bequem erreichen und den Self-Check-in durchführen. Zur Auswahl stehen die Unterkünfte: Garda Bubble, drei durchsichtige Kuppeln, mit Wohnbereich, Schafzimmer mit Himmelbett und ein Bad sowie ein Außen-Whirlpool, die Geo Suite mit Seeblick, Schlafzimmer und Bad sowie Außen-Whirlpool und die Cupola Geo mit Schlafzimmer, Bad und Außen-Whirlpool. Jede der drei Glamping-Varianten ist für zwei Personen ausgelegt.

Mikroklima sorgt im Winter für angenehme Temperaturen auf den Weihnachtsmärkten um den See

Dank des einzigartigen Mikroklimas genießen die Dörfer am See auch in den kälteren Monaten milde Temperaturen. Anders als im südlichen Italien spielen Weihnachtsmärkte am Gardasee eine große Rolle. Es werden Weihnachtspunsch, Leckereien sowie Kunsthandwerk angeboten, und die kleinen Holzhütten unter Olivenbäumen und Palmen haben ihren ganz besonderen Charme. Einer der schönsten Weihnachtsmärkte am See ist der in Arco, er dauert wie die anderen Märkte bis zum 7. Januar 2024 und hat eine Vielzahl von Ständen und Veranstaltungen in der Weihnachtszeit. Der Weihnachtsmarkt in Bussolengo findet auf der Piazza XXVI Aprile statt, in Bardolino erstreckt sich der Weihnachtsmarkt entlang der Seepromenade. „Natale die Malcesine“, heißt der Weihnachtsmarkt in dem wunderschönen Ort Malcesine.

Die Altstadt und die Uferpromenade von Garda sind die Kulisse für den Weihnachtsmarkt. Höhepunkt in Lazise ist die Weihnachtskrippe in der kleinen Kirche San Nicolò. Eine Eislaufbahn und Bimmelbahn für die Kleinen werden in Peschiera aufgebaut und die Attraktion hier ist eine Unterwasserkrippe, die von der San-Giovanni-Brücke aus betrachtet werden kann. In Verona wird Weihnachten mit stimmungsvoller Dekoration und Beleuchtung auf der Piazza dei Signori mit Kunsthandwerk, Glühwein, Lebkuchen, Stollen und auch Bratwurst gefeiert. Auf dem Cortile Mercato Vecchio können Veroneser Weihnachtsstände besucht werden. In der Arena auf der Piazza Bra ist bis zum 14. Januar 2024 eine internationale Krippenausstellung. Die weihnachtliche Stimmung kommt auch bei einer Fahrt auf den schneebedeckten Monte Baldo auf, von dem aus man die schönste Sicht über den Gardasee hat.

Silvester und Neujahr 2023/24 am Gardasee

In den letzten zwei Jahren war es zur Jahreswende still am Gardasee. Nun aber steht fest, dass ein Feuerwerk zum Jahreswechsel in der Altstadt von Salò zu sehen sein wird. In Riva del Garda wird es eine große Silvesterparty geben, und am 1. Januar geht es um 11 Uhr im alten Hafen zum traditionellen Neujahrssprung in den Gardasee. In Bardolino wird zu Silvester eine Konfettikanone statt eines Feuerwerks gezündet.

Silvesterkreuzfahrt auf dem Gardasee

Einen besonderen Jahreswechsel verspricht die Schifffahrtsgesellschaft des Gardasees Navigara. Auf dem Dampfer „Tonale“ wird ein mehrgängiges Festmenü serviert und Livemusik sorgt für die passende Unterhaltung und Stimmung. Auch auf dem Ausflugsdampfer „Brennero“ geht es zu Silvester hoch her. Wer also auf dem See feiern will, sollte zeitig reservieren.

Bild La Rocca Camping ©La Rocca Camping Village; Natale a Bardolino ©lagodigardacamping

Quelle c/o Global Communication Experts GmbH