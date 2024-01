Winter Soccer Legends – Das coolste Fußball Event 2025 in Tirol

Der Startschuss für ein einzigartiges Sportevent ist gefallen: In Hopfgarten in Tirol wurde das spannende Projekt „Winter Soccer Legends“ präsentiert. Was ist geplant? Top-Fußballer aus vier Nationen zeigen beim Winter Soccer Legends Turnier im Jänner 2025, präsentiert von den Pletzer Resorts, was sie draufhaben. Die ehemaligen Profi-Kicker aus Österreich, Deutschland, Italien und den Niederlanden werden für packende Spannung am schneebedeckten Spielfeld sorgen. Bereits zum Warm-up vor wenigen Tagen war ordentlich was los in Hopfgarten.

„In Kitzbühel spielt man Polo im Jänner und wir spielen Fußball auf Schnee“, so Manfred Pletzer mit einem Augenzwinkern. Die Pletzer Resorts luden unter der Leitung von Wim Vogel Spieler-Legenden für das Kick-off des innovativen Fußball-Events 2025 ein. Eines steht fest: Der Start ist gelungen.

Zum Kennenlernen gab es gemeinsam mit den Nachwuchs-Kids der SPG Hopfgarten Itter ein „easy Kicken“. Viel Spaß und ein herzliches Welcome begeisterten die Spieler ebenso wie die sportlichen Kinder. Die Fußball-Legenden haben im Hotel Das Hohe Salve Sportresort die beliebte Rundum-Move & Relax Betreuung der Pletzer Resorts in vollen Zügen genossen. Der Hüttenabend auf der Sunnseithütte war eines vieler Highlights. Bei bester Stimmung konnten geladene Gäste, Medienpartner und Sponsor-Interessenten die Stars persönlich kennenlernen. Manfred Pletzer, Manager Wim Vogel und Hoteldirektor Siegfried Egger präsentierten das Turnierprojekt. Musikalisch spielten die„Old Flegl“ auf und die Hüttenwirte zogen alle kulinarischen Register.

An den Pisten der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental führte bei dem traumhaftem Winterwetter mit strahlendem Sonnenschein kein Weg vorbei. So mancher Fußballprofi glänzte – abseits vom Fußballfeld – auch auf den Ski. Nach einem Sundowner auf der Hotelterrasse war die aktuelle Bundesliga-Übertragung „Pflichtprogramm“, ehe es am Abend zur Weinpräsentation der Pletzer Resorts- Weine von den Weingütern Weixelbaum und Salz bei einem genussvollen Degustationsmenü ging.

Nach diesem gelungenen Warm-up-Wochenende ist die Vorfreude auf das große Legenden-Turnier 2025 noch größer. Am 10. und 11. Jänner 2025 sind alle Fußballfans herzlich dazu eingeladen, in Hopfgarten ihre Idole aus der ehemaligen Fußball-Welt-Spitze beim Match auf dem schneebedeckten Spielfeld unter freiem Himmel anzufeuern und hautnah zu erleben. Soviel sei schon verraten: Lothar Matthäus, Mario Basler, Mauricio Gaudino und viele weitere Stars werden mit dabei sein. Neben spannenden Matches mit hochkarätigen Profi-Kickern begeistert das Winter Soccer Legends Turnier mit einem erstklassigen Rahmenprogramm – darunter auch ein VIP-Zelt mit exquisiter Kulinarik, Attraktionen für Kinder und viele weitere Besonderheiten.

Bild Quelle: Mathäus Gartner (Das Hohe Salve Sportresort)

Quelle mk salzburg