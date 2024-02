Wir bleiben dran – von Routine zu Bluetine mit den Blue Farm Oat Bases

Die lieben Neujahrsvorsätze…

Dieses Jahr werfen wir sie nicht über Bord, sondern bleiben am Ball. Mit der Bluetine von Blue Farm gelingt unsere neue Routine jetzt ganz leicht. Die Oat Bases sind einfach zuzubereiten, schmecken super lecker und sind absolut nachhaltig. Dank praktischem (Abo-)Lieferservice wird unser liebster Haferdrink jetzt ganz einfach bis an die Haustüre geliefert ohne schweres Tragen von Getränkekartons oder unnötigem Wasser, dass für den Transport durchs ganze Land geschickt wird – denn in herkömmlichen Getränkekartons mit Haferdrinks sind bis zu 90% Wasser und nur 10% Hafer sowie Zusätze.

Die drei Sorten Bio Oat Base, Calcium Oat Base und Barista Oat Base sind purer Hafergenuss und vielseitig einsetzbar. Ob als Milchschaum auf dem Kaffee, im selbstgemachtem Müsli oder zum Kochen und Backen, die Oat Bases passen so perfekt in den Alltag, dass wir uns diese neue Gewohnheit gar nicht mehr abgewöhnen wollen.

Blue Farm. Live the Bluetine way.

Was die Blue Farm Oat Base gesünder macht als klassische Haferdrinks.

Die Oat Base von Blue Farm verzichtet bewusst auf alle unnötigen Zutaten und reduziert die Inhaltsstoffe auf das wesentliche: dem fermentierten Bio-Hafer. Damit stellt sie eine gesunde und leckere Alternative zu den konventionellen Haferdrinks im Supermarkt dar. Bei allen Rezepturen wird darauf geachtet, eine gute Cremigkeit zu erreichen und bei der Barista Version sogar zusätzlich den perfekten Schaum. Zudem sind die Oat Bases glutenfrei, was vor allem bei einer Lebensmittelunverträglichkeit ein großer Vorteil ist. Die natürliche Süße bekommen sie rein durch den natürlichen Zuckergehalt im Hafer. Damit reduziert Blue Farm nicht nur den Zuckergehalt des Haferdrinks auf ein Minimum, sondern auch die allgemeine Anzahl der Inhaltsstoffe und ist somit wesentlich gesünder als traditionelle Haferdrinks.

Blue Farm Oat Base. Eine gesunde Basis.

Die Blue Farm Oat Bases im Überblick.

# Barista Oat Base: but first… Coffee! Mit der Barista Oat Base wird unser „Milchschaum“ jetzt super cremig und lecker. Für einen perfekten Start in den Morgen.

# Bio Oat Base: der absolute Allrounder für jeden Tag. Egal ob fürs Müsli, zum Backen oder Kochen, die Bio Oat Base passt einfach immer.

# Calcium Oat Base: eine Extraportion Calcium für gesunde Knochen, auch für Kinder oder Vegetarier/Veganer bestens geeignet. Das Calcium stammt aus natürlichen Quellen (Rotalge) und wird nicht künstlich hinzugefügt.

Alle drei Blue Farm Oat Bases sind zu 100% bio, pflanzlich, glutenfrei und kommen ohne unnötige Zusätze wie Zucker, Gluten, Stabilisatoren, Öle, Soja oder Salz.

Über Blue Farm

Blue Farm entwickelt das Thema Milch radikal neu, mit pflanzlichen Produkten in Pulverform. Indem das Unternehmen buchstäblich auf Wasser verzichtet und nur die fermentierte Pflanzenbase verkauft, reduziert es den Fußabdruck des Produkts erheblich und kann mehrere Liter Pflanzenmilch frei von Zusätzen direkt in den Briefkasten an den Endkunden liefern. Das Team von Betriebswirten, Lebensmitteltechnikern und Marketeern setzt stark auf den Online-Vertrieb und ein praktisches Milch-Abo. Seit der Einführung Anfang 2021 wurde bereits Haferdrinkpulver für über 1.000.000 Liter Haferdrink verkauft. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink). Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird. Das Bildmaterial der Oat Bases findest Du direkt unter diesem Link.

Quelle Sonja Berger Public Relations