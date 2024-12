Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Wölfe sollen in Sachsen-Anhalt schneller geschossen werden. Da sich der Wolf in dem Bundesland zuletzt weiter ausgebreitet hat, kündigte Landesumweltminister Armin Willingmann (SPD) am Montag einen Erlass für „Schnellabschüsse“ an.

Dieser sieht demnach vor, dass Wölfe, die wiederholt an Nutztierrissen beteiligt waren, in Regionen mit erhöhtem Rissaufkommen künftig „bereits nach dem erstmaligen Überwinden des zumutbaren Herdenschutzes unbürokratischer entnommen werden dürfen“.

„Der Wolf ist in Sachsen-Anhalt wieder heimisch geworden“, sagte Willingmann. Das sei aus Sicht des Natur- und Artenschutzes ein Erfolg. Angesichts der wachsenden Population im Lande halte er es aber für notwendig, „noch mehr für ein konfliktarmes Leben mit dem Wolf zu tun“. Mit dem Erlass schaffe man die Möglichkeit, Wölfe „mit auffälligem Verhalten“ künftig „unbürokratischer entnehmen zu können“.

Der Erlass sieht vor, dass das Landesamt für Umweltschutz prüft, ob ein Gebiet mit erhöhtem problematischen Nutztierrissaufkommen festlegt werden kann. In diesen Gebieten sollen „Schnellabschüsse“ binnen 21 Tagen nach dem Übergriff möglich sein. Die Entnahme darf dann im Umkreis von 1.000 Metern erfolgen. Das entsprechende Gebiet wird vom LAU festgelegt, die Ausnahmegenehmigung vom Landesverwaltungsamt erteilt. Eine genetische Individualisierung des schadenstiftenden Wolfs vor der Abschussgenehmigung ist für eine Entnahme dann nicht erforderlich.

Laut Monitoringbericht 2023/2024 ist die Zahl der in Sachsen-Anhalt lebenden Wölfe zwischen Mai 2023 und April 2024 um 54 auf insgesamt 258 gestiegen. 78 von ihnen sind erwachsene Wölfe, 40 sind sogenannte Jährlinge und bei 129 handelt es sich um Welpen. Elf weitere konnten nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Zu den 258 Wölfen kommen noch 34 Tiere hinzu, die sich in grenzübergreifenden Territorien bewegen. Die Zahl der im Land lebenden Wolfsrudel nahm von 27 auf 32 zu, die Zahl der Welpen pro Rudel stagnierte bei 3,6.

Nachdem die Zahl der Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere mit 59 im vorherigen Berichtszeitraum auf den niedrigsten Stand seit 2018 gefallen war, ist im aktuellen Monitoring wieder ein leichter Zuwachs an Rissvorfällen auf 63 zu verzeichnen. Auch wurden wieder mehr Tiere getötet, die Zahl stieg von 176 auf 228.



Foto: Jägersitz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts