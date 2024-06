World Venture Forum: Internationale Top-Investoren treffen sich in Kitzbühel

Unter dem Motto „A Decade of Transformation“ feiert das World Venture Forum (WVF) von 1. bis 7. Juli sein zehnjähriges Bestehen in Kitzbühel. Vom Netzwerktreffen des European Super Angels Club entwickelte sich das WVF in den letzten Jahren zu einem der Verknüpfungspunkte für internationale Top-Investorinnen und Investoren. Mehr als 500 Gäste aus aller Welt werden erwartet, wenn es auf über 1.000 Metern Seehöhe wieder darum gehen wird, die innovativsten Technologien und Unternehmen voranzutreiben.

Der Countdown läuft! In weniger als 20 Tagen, von 1. bis 7. Juli, lädt das World Venture Forum wieder internationale Expertinnen und Experten aus den Bereichen Crypto, Family Offices, Corporate Innovation, Impact & Deep Tech nach Kitzbühel ein. Auf fünf verschiedenen Almen rund um Kitzbühel, gefüllt mit Panel Diskussionen, Keynotes und Networking-Events, werden die wichtigsten Innovationen und Trends mit dem Publikum diskutiert. Frauen als Pionierinnen, die Massentauglichkeit von Krypto-Assets sowie Finanzierungshürden für Deep Tech Projekte sind nur einige von vielen Themen, die heuer schon das WVF und künftig die ganze Welt beschäftigen werden. Gehostet werden die Sessions von Sponsoren und Partnern des World Venture Forums, darunter namhafte Global Player wie die Liechtensteinische Landesbank, PriceWaterhouseCoopers (PWC) und Bitpanda.

Rahmenprogramm bietet noch mehr Möglichkeiten zum Networking

Für den branchenübergreifenden Austausch bietet das World Venture Forum ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Bei dem alljährlichen Golf-Turnier oder einer Wanderung auf der legendären Streif beispielsweise, haben Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen die Möglichkeit, mehr übereinander und ihre Fachkenntnisse zu erfahren. „Unsere Rahmen-Aktivitäten bieten die Möglichkeit, die eigene Themen-Bubble zu verlassen und mit Experten zusammenzukommen, die man sonst vielleicht nie treffen würde“, erläutert Berthold Baurek-Karlic, Initiator des World Venture Forums. Neben verschiedenen Networking-Events und Abendveranstaltungen im gemütlichen Rahmen, wird es auch für Sportbegeisterte genügend Möglichkeit geben, beim gemeinsamen Hobby zusammenzukommen. Das Highlight bildet das WMF Gala Dinner am Mittwoch, bei dem das zehnjährige Bestehen gefeiert wird. Neben einer spannenden Show erwartet die Gäste an diesem Abend auch die Auszeichnung inspirierender Persönlichkeiten. Sie werden mit dem Unicorn Award of Excellence und dem Rising Star Award geehrt.

„Wir schaffen mit dem World Venture Forum einen Rahmen, der es Investorinnen und Investoren ermöglicht, zueinanderzufinden und sich über aktuelle Herausforderungen und Chancen in einer entspannten Atmosphäre auszutauschen. Kitzbühel mit seiner einzigartigen Landschaft und den vielfältigen Möglichkeiten ist dafür seit mittlerweile zehn Jahren der perfekte Ort für uns und unsere Gäste. Das beweist auch die stetig steigende Teilnehmerzahl“, so Baurek-Karlic.

Spannendes aus aller Welt

Über 40 internationale Speakerinnen und Speaker teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den Gästen. Mit dazu gehören hochkarätige Expertinnen und Experten wie Marjorie Margolies, ehemaliges Mitglied des US-Repräsentantenhauses und Präsidentin der Women’s Campaign International, Takahisa Ohira, Head of Asia Region bei Deloitte, Yvonne Winter, Co-Founder und COO bei FlyNow Aviation sowie Frank Floessel, Leiter der ETH Entrepreneurship in Zürich und Dennis Lotter, Studiendekan der Masterprogramme Business Development & Digital Innovation sowie Unternehmensgründung & Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius und viele mehr.

Bild:Das World Venture Forum lockt jährliche Top-Investoren aus aller Welt nach Kitzbühel – Copyright: Venionaire Capital

Quelle:Venionaire Capital AG