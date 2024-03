Wyldaway: next Generation Aktivurlaub

Aktivurlaub für die Generation Y heißt „Wyldaway“

Die Young Line von Wikinger Reisen packt alles in den Rucksack, was Outdoorfans zwischen 25 und 45 wollen: Hiking und Biking, Kajak, Rafting, Power am Berg, Yoga, Wildlife. Mal Action, mal chillen. In den Alpen, in Norwegen, Andalusien und Albanien, in Südafrika oder auf den Kapverden. Junge Abenteurer entdecken die Welt, probieren sich aus, tauchen in die Natur ein, teilen Wow-Momente. Gemeinsam, aber mit viel Flexibilität, Optionen und individuellem Freiraum: Das Konzept bringt den sicheren organisierten Reiseablauf und persönliche Wünsche unter einen Hut. Aufgrund vieler Nachfragen hat der Veranstalter die Altersgrenze für Wyldaway angehoben: Bisher lag sie bei 40 Jahren, ab sofort gehts bis 45.

Neues Format schafft Spagat zwischen „wir“ und „ich“

„Wyldaway macht aus der Gruppenreise eine Gruppe von Reisenden“, unterstreicht Janek Kraus. Der junge Wikinger-CEO ist selbst erst 33 Jahre alt und damit beste Zielgruppe. Sein neues Format schafft den Spagat zwischen „wir“ und „ich: Jeder macht seins und alle haben zusammen Spaß. Die Reisephilosophie basiert auf Nachhaltigkeit und Work-Life-Balance.

Albanien: Abenteuer und Glamping

In Albanien, Trendziel 2024, mixt Wyldaway Abenteuer und Glamping – am Skutarisee wohnt man in stylischen Zelten und Baumhäusern. Gemeinsam erobern Gipfelstürmer den Drei-Länder-Peak und kajaken im Shala-Canyon. Wer noch mehr will, schwebt mit der Zip-Line über der Schlucht.

Norwegen und Kapverden: Wildnisfeeling oder Inselwelten

Weitere neue Wyldaway-Ziele sind Norwegen und die Kapverden. Im Land der Mitternachtssonne paddeln Nordlandfans über wilde Flüsse, atmen Fjordwelten, spüren die unberührte Wildnis. Auf den Kapverden geht es durchs Paul-Tal auf Santo Antão, zu einheimischen Künstlern und an den Beach von Sal. Wer Lust hat, taucht mit Meeresschildkröten ab oder probiert Capoeira, einen Mix aus Kampf, Musik und Akrobatik.

Bild Albanien Wyldaway Wikinger Reisen

Quelle Wikinger Reisen