Jetzt ist ZillergrundRock-Time

Es ist Zeit, den Herbst so richtig zu rocken. Wellness wie am coolsten Insta-Post. Essen wie die größten Food-Aficionados. Und draußen auf Naturschönheiten treffen, die mitten ins Herz treffen. Gibt es was Cooleres, als den Herbst zum persönlichen Genuss-Höhepunkt zu machen? Das ZillergrundRock Luxury Mountain Resort ist nicht umsonst der angesagte Place to be in Tirol.

Man trifft sich im unglaublichen Sky Spa. Schließlich ist der Herbst zum Wellnessen da. Hier oben schweben Pool-Lover im #bestskypoolever2 der Traumkulisse entgegen, die der Herbst malt. Der Infinity Pool auf zwei Ebenen vermittelt ein himmlisches Gefühl der Freiheit. Die ZillergrundRock-The Bridge entlockt jedem ein staunendes „Wow“. Sie weist den Weg zur Rooftop Eventsauna. Für die einen ein Foto-Spot, für die anderen der beste Beweis, dass sie im ZillergrundRock extravagantes Wellness-Terrain beschreiten. It feels like heaven. Oder lieber am Boden bleiben? Im Garden Nature Spa genießt man kuschelige Herbsttage. Indoor-Zillerpool, Wilderer Almsauna, Zirbenklang, Zillertaler Kräuter und Gletscherwasser – das klingt nach einem Spa-Erlebnis zum Durchatmen und Loslassen.

Jeden Dienstag bleibt zur Spa & Poolnight das Nature Spa bis 22.30 geöffnet, der #bestskypoolever2 im Sky Spa für Erwachsene ab 16 Jahre ebenso. Zwei SPAs, dazu den ganzen Tag von der Gourmet-Küche verwöhnt werden. Das ist das ZillergrundRock-Herbst-Gefühl. Kulinarische Freuden vom Feinsten machen happy: Frühstück, Lunch-Time, Late-Lunch, Tea-Time, Dinner, Cocktails and Drinks – Daumen hoch für Feinschmecker.

Das ZillergrundRock Mountain Resort ist genau richtig für Outdoor-Aktivisten. Im Herbst wollen es die Wanderer und Biker noch einmal wissen: Aufsteigen auf die Gipfel, auf den Almen verkosten, was die Senner:innen im Sommer produziert haben, das Bike zu Höchstleistungen antreiben. Die Hotelguides des ZillergrundRock sind bereit, den Herbst zum Aktiv-Erlebnis zu machen. Neuwertige und tiptop gewartete E-Bikes stehen gegen Gebühr zur Verfügung. Damit geht es direkt vom Hotel weg zu tollen E-Bike-Touren. High-End-Genuss hat im ZillergrundRock seinen Platz. Es ist Zeit für alpinen Herbst-Urlaub mit Twist.

