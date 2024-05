Zurich kürt neun Gewinner in globalem Start-Up Wettbewerb

An den Zurich Innovation Championship konnten Start-ups in vier Kategorien teilnehmen.

Zwei Gewinner-Startups aus Deutschland: Parloa in der Kategorie Digitale Simplifizierung und LoyJoy im Bereich Privatkunden / Schaden-/Unfall.

Die neun Gewinner des globalen Startup-Programms der Zurich Insurance Group (Zurich) verfügen über ein breites Spektrum an Technologien, um das Kundenerlebnis spürbar und nachhaltig zu verbessern. Sie reichen von der Prozessoptimierung im Underwriting- und in der Schadenbearbeitung bis hin zur Einbindung und Unterstützung von Kunden mit gesundheitsbezogenen Services sowie zum Aufbau von Klimaresilienz.

«Die Zusammenarbeit zwischen Start-Ups und Versicherern ist ein echtes Erfolgsmodell. Ich freue mich sehr, dass mit Parloa und LoyJoy zwei deutsche Start-Ups, mit spannenden Technologien zur Optimierung der Kundenschnittstelle, unter den Gewinnern sind», sagt Dr. Carsten Schildknecht, CEO der Zurich Gruppe Deutschland.

Dies sind die Gewinner der Zurich Innovation Championship 2024:

Commercial Insurance: CLIMADA Technologies, Sixfold

Digitale Simplifizierung: Parloa GmbH, Merlynn

Lebensversicherung: NalaGenetics, AccuHealth

Privatkunden / Schaden-/Unfall: LoyJoy GmbH

Wildcard-Gewinner: AlphaGeo, MentionMe

„Lösungen, die auf Kunden und ihre sich verändernden Bedürfnisse zugeschnitten sind, sind die Zukunft der Versicherung. Ob es darum geht, die finanziellen Auswirkungen von Klimarisiken greifbarer zu machen, die Effizienz des Underwritings zu verbessern oder personalisierte Gesundheitsangebote zu schaffen – diese Initiativen haben das Potential, die Branche wirklich verändern“, sagt Paolo Mantero, Group Chief Strategy Officer.

Über die deutschen Gewinner

Die Parloa GmbH wurde ausgewählt, um mit der Zurich Gruppe Deutschland den Kundenservice durch KI-Automatisierung zu verbessern. Die gemeinsame Initiative zielt darauf ab, die KI-Plattform von Parloa zu nutzen, um repetitive Anfragen zu bearbeiten und so Ressourcen für komplexere Kundenanliegen zu schaffen.

LoyJoy, eine Plattform für Conversational AI, arbeitet mit der Zurich Gruppe Deutschland zusammen, um Prozesse im Kundenservice, Vertriebs und Marketing über Chat und soziale Medien zu verbessern. Die Fähigkeit zur personalisierten Kommunikation der Plattform hilft dabei, auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen. Über Gamification-Funktionen sollen besonders jüngere Zielgruppen für Versicherungsprodukte sensibilisiert werden.

Vom Accelerator zur gemeinsamen Umsetzung

Die Gewinner treten nun in eine viermonatige Accelerator-Phase ein, in der sie die Praxistauglichkeit ihrer Lösungen erproben und gemeinsam mit den jeweiligen Geschäftsbereichen und Landesgesellschaften einen Business Plan aufstellen. Die neun Start-ups profitieren sowohl finanziell als auch ideell von der Unterstützung durch Zurich-Führungskräfte sowie Coachings durch interne und externe Fachexperten. Erfolgreiche Projekte werden sowohl lokal als auch global mit Zurich umgesetzt. Die erfolgreichen Initiativen werden im September 2024 bekannt gegeben.

Zum fünften Mal rief der Versicherer Start-ups auf der ganzen Welt dazu auf, sich für die Zurich Innovation Championship zu bewerben. Innerhalb von nur vier Wochen wurden mehr als 3.300 Bewerbungen eingereicht. Das Programm ist einer der größten offenen Innovationswettbewerbe für Start-ups in der Finanzdienstleistungsbranche. Rund 40 laufende Kooperationen der Zurich Insurance Group mit früheren Teilnehmern sind daraus hervorgegangen.

Bild:ZIC All winners Bildrechte: Zurich Insurance Group

Quelle:Zurich Gruppe Deutschland