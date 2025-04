Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Frankfurt

Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) – Am Donnerstag hat sich auf der B43 bei Frankfurt in Höhe des Oberforsthauskreisels ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen ums Leben kamen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein Mercedes-SUV, besetzt mit einer 29-jährigen Frau und einem 29-jährigen Mann, verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle. Auf Höhe einer Tankstelle kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Leitplanke auf den Grünstreifen und kollidierte schließlich mit einem Baum.

Beide Fahrzeuginsassen verstarben noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



