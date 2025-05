1. Bundesliga: Bayern München bezwingt Gladbach dank Neuer

München (dts Nachrichtenagentur) – Am 33. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München zuhause gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 gewonnen.

Die erste Torgefahr kam in der achten Minute durch die Borussia zustande, als Lainers scheinbare Flanke auf den linken Winkel zuflog, der zurückgekehrte Neuer den Einschlag aber verhindern konnte. Auch in der 23. Minute war der ehemalige Welttorwart gefordert, ein Fast-Eigentor durch Kane und Dier konnte er gerade noch abwenden.

Die Hausherren taten sich offensiv dagegen lange schwer, in der 31. Minute waren sie dann aber doch da: Olises Abschluss nach feinem Solo lenkte Kane an Omlin vorbei in die Maschen. Auf der Gegenseite versuchte es Hack in der 40. Minute per Flachschuss, kam jedoch auch nicht an Neuer vorbei. Minimalistische Bayern lagen nach 45 Minuten knapp vorne.

In der zweiten Hälfte zeigte sich die Seoane-Elf deutlich zwingender, wenn auch glücklos: In der 60. Minute versuchte es Reitz per Hacke, auch hier zeigte Neuer einmal mehr seine Klasse. Auf der Gegenseite versuchten die Bayern-Spieler immer wieder, Thomas Müller im letzten Heimspiel ein Tor aufzulegen. Ein Aufsetzer der Vereinsikone ging in der 68. Minute aber etwa über den Kasten.

In der 79. Minute hatte der kurz zuvor eingewechselte Cvancara die größte Chance für die Fohlen, im Duell mit Neuer behielt aber wieder der 39-Jährige die Oberhand. In der 80. Minute feuerte Stöger per Volley auf den Bayern-Kasten, auch er kam nicht am Torhüter vorbei.

Olise beruhigte in der 90. Minute dann die Gemüter mit dem 2:0, als der Neuzugang von Crystal Palace perfekt vom eingewechselten Sané bedient wurde und das Leder mit dem Außenrist ins Netz beförderte. Wenig später war Schluss.

Damit schraubt der bereits festehende Meister Bayern München seinen Punktestand auf 79 Zähler, während Gladbach als Neunter seine ohnehin überschaubaren Europa-Ambitionen endgültig begraben kann.



