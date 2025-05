17-Jähriger nach Tötungsdelikt in Menden festgenommen

Menden (dts Nachrichtenagentur) – Die Polizei Hagen hat einen 17-jährigen Tatverdächtigen nach einem Tötungsdelikt in Menden festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei Hagen am Samstagabend mit. Der Jugendliche wurde in seinem Versteck ohne Widerstand gefasst, nachdem intensive Fahndungsmaßnahmen zu seinem Aufenthaltsort geführt hatten.

Die Tat, bei der ein 14-Jähriger tödlich verletzt und ein anderer 17-Jähriger schwer verletzt wurde, hatte sich in der Nacht zu Samstag auf einem Spielplatz in Menden ereignet. Die Ermittler bitten weiterhin Zeugen, sich zu melden. Die genauen Umstände der Tat werden derzeit von der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen untersucht.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details zu dem Fall wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Behörden gehen davon aus, dass der Festgenommene allein handelte.



Foto: Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

