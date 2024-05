1. Bundesliga: Köln und Freiburg unentschieden

Köln (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstagabendpartie des 32. Bundesliga-Spieltags haben sich Köln und Freiburg mit einem 0:0 unentschieden getrennt.

Köln bleibt damit auf Abstiegsplatz 17 der Tabelle, vier Punkte entfernt vom rettenden Relegationsplatz 16, auf dem allerdings die Mainzer sitzen und am Sonntag mit einem Sieg gegen Heidenheim den Abstieg der Geißböcke perfekt machen können.

Der 1. FC Köln hatte in der Saison wie auch in diesem Spiel immer wieder gezeigt, dass er einfach nicht Bundesliga-tauglich ist, vor allem in der Offensive haperte es. Freiburg hatte am Samstagabend allerdings auch nicht viel Feuer und bleibt auf Platz sieben.



Foto: Faride Alidou (1. FC Köln) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts