1. Bundesliga: Wolfsburg und Frankfurt unentschieden

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 23. Bundesliga-Spieltags haben sich Wolfsburg und Frankfurt mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Omar Marmoush hatte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung gebracht, Randal Kolo Muani in der 22. für Frankfurt ausgeglichen, und nach einem weiteren Treffer für die Gäste durch Evan Ndicka vier Minuten später war die Partie sogar gedreht (26. Minute).

Noch vor der Pause besorgte Wolfsburgs Yannick Gerhardt den erneuten Ausgleich (43. Minute), an dem sich dann auch im zweiten Durchgang nichts mehr änderte, obwohl die Partie bis zum Schluss extrem unterhaltsam blieb und beide Teams angriffslustig nach vorne spielten. In der Tabelle bleibt Frankfurt auf Rang sechs, Wolfsburg rutscht auf Platz acht.



Foto: Aurélio Buta (Eintracht Frankfurt), über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts