111 Personen von Luftwaffe aus dem Libanon ausgeflogen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Ein Flugzeug der deutschen Luftwaffe mit 111 Personen an Bord ist am Montagabend um 20:59 Uhr sicher am Berliner Flughafen gelandet. Das teilte die Bundeswehr am Abend mit.

Der A321 war nach Beirut geschickt worden, um Familienangehörige von Botschaftsmitarbeitern nach Deutschland zu evakuieren. Die Botschaft in Beirut soll aber weiter besetzt und „arbeitsfähig“ bleiben, wie es vom Auswärtigen Amt hieß.

Seit Monaten bittet die Bundesregierung die Deutschen im Libanon, sich selbst auf eine Ausreise mit kommerziellen Verkehrsmitteln vorzubereiten und sich nicht auf eine Evakuierung zu verlassen.



Foto: Flughafen BER bei Nacht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

