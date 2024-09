US-Börsen verzeichnen kleines Plus

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Montag ein kleines Plus verzeichnet, nachdem die wichtigen Indizes zwischenzeitlich im Tagesverlauf auch deutlich im Minus waren. Der Dow schloss bei 42.330 Punkten schließlich im grünen Bereich, aber gerade einmal 0,04 Prozent höher als am Freitag.

Der Nasdaq-100 ging bei 20.061 Punkten immerhin schon 0,3 Prozent höher aus dem Handel und der breiter aufgestellte S&P 500 beendete den Tag mit 5.762 Punkten sogar 0,4 Prozent im Plus.

Die Kursgewinne kamen erst in den letzten Handelsminuten, und das, obwohl neue Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell die Runde machten, wonach man sich mit weiteren Zinssenkungen Zeit lassen wolle. Auch stehe die Wirtschaft auf einem soliden Fundament, sagte der Notenbanker – was ebenfalls als klares Signal gegen Zinssenkungen gewertet werden kann, auf die die Börse aber sehnsüchtig wartet.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1133 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8982 Euro zu haben.

Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 2.631 US-Dollar gezahlt (-1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 75,99 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen auch: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 71,77 US-Dollar, das waren 21 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts