2. Bundesliga: Hamburg gewinnt Nordderby gegen Hannover 96

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Am 4. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV das erste Nordderby gegen Hannover 96 mit 1:0 gewonnen. Nach einer eher schleppenden Anfangsphase erhöhten beide Mannschaften den Druck, die besseren Chancen konnten jedoch die Gäste aus Hamburg für sich verbuchen.

96 verteidigte ambitioniert und konsequent. Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Ab der 53. Minute mussten die Hamburger das Spiel in Unterzahl fortsetzen: Guilherme Ramos kassiert nach einem groben Foul die Rote Karte. Die Niedersachsen witterten ihre Chance und erhöhten anschließend den Druck.

Ihre Bemühungen waren jedoch vergebens: Bakery Jatta trifft in der 69. Minute für die Gäste aus der Hansestadt. Mit der ersten Torchance nach dem Platzverweis ging der HSV folglich in Führung. Hannover wirkte trotz der Überzahl überwiegend ideenlos. Auch in der sechsminütigen Nachspielzeit fielen keine weiteren Tore.

Hamburg gewinnt das Nordderby und steht auf Tabellenplatz eins.



Foto: HSV-Fans (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts