2. Bundesliga: Kiel gewinnt gegen Hamburg

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Am 20. Spieltag der 2. Bundesliga hat Holstein Kiel gegen den Hamburger SV 1:0 gewonnen. Folglich steht Holstein Kiel weiterhin an der Spitze der Tabelle, der HSV verharrt auf dem vierten Platz.

In einem insgesamt chancenarmen und von zahlreichen Fouls geprägten Spiel war Kiel die etwas geschicktere Mannschaft. Tom Rothe traf für sie in der 59. Minute. Nach einer gelb-roten Karte für Lewis Holtby in der 73. stand Kiel allerdings nur noch zu zehnt auf dem Rasen, woraufhin der HSV das Angriffstempo erhöhte. Doch auch dagegen kam Kiel gekonnt an.



Foto: Linienrichter beim Fußball mit Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts