2 Minuten 2 Millionen am 09. April 2024

Bringt ein Tröpfchen das Fass zwischen Schneider & Jäger zum Überlaufen?

Pelviqueens wollen das Schweigen rund um das Thema Blasenschwäche brechen. Mit Auswirkungen: Der Pitch rund um das Tabuthema sorgt für eine große Meinungsverschiedenheit zwischen Katharina Schneider & Christian Jäger.

„Ich glaube nicht, dass Onlinekurse das Thema beheben werden“, meint Christian Jäger. Juditz Sacher & Magdalena Rechberger aus Wien wollen mit ihrer Gesundheitsplattform „Pelviqueens“ das große Tabuthema Blasenschwäche hervorheben und Frauen Lebensqualität zurückbringen. Auf ihrer Plattform bieten sie individuelle Onlinekurse inklusive Vorabanalyse an, um das Produkt zu bieten, das von den Kundinnen benötigt wird. In Zukunft soll auch noch ein Bio-Feedback-Gerät für den Trainingsfortschritt entwickelt werden. Christian Jäger beschäftigt sich schon lange mit dem Thema, sieht jedoch Herausforderungen in den Trainings-Erfolgen und hinterfragt die Online-Kurse: „Ich kann viel leichter meinen Bizeps trainieren, oder den Bauchmuskel oder den Lat.“ Katharina Schneider ist anderer Meinung: „Ich seh’s anders als der Christian. Ich glaube, dass gerade der Ansatz, den ihr habt […] genau für die Zielgruppe ideal ist.“ Aber wird es zu einem Investment kommen oder steht die Meinungsverschiedenheit im Weg?

Verdauungsprobleme – Super-Influencer Hank Ge präsentiert Bitterkräuter: Zwanzig heimische Bitterkräuter vereint „Bitter Sweet“ aus Wien. Die beiden Gründer Hank Ge und Florian Kiefer wollen mit ihrem neuen Bitterstoffprodukt für einen gesünderen Lebensstil von Menschen sorgen. Die Produkte sollen zudem gegen Heißhungerattacken wirken oder als Verdauungshilfe nach schweren Mahlzeiten unter die Arme greifen. Das Produktportfolio umfasst einen Mundspray, Tropfen und einen Bitter-Kaugummi. Hergestellt werden die Produkte in Österreich. Aber können sie damit auch die Investoren überzeugen? Heinrich Prokop zeigt sich skeptisch: „Ein bisschen das Problem sehe ich, dass es noch nicht in der breiten Bevölkerung angekommen ist.“

Außerdem mit dabei am 9. April ist der katzenfreundliche Sesselüberzug zum Kratzen von „Happy Scratchy“ aus Niederösterreich (Bezirk Mödling) und der „Flextrainer“ für Hüft- und Knieprobleme aus Oberösterreich (Bezirk Ried im Innkreis). Weitere Infos & Bildmaterial zu den Start-Ups gibt es auf der Presselounge.

Franz Kurz macht „Schluss mit Schulden“ am Dienstag um 21:55 Uhr auf PULS 4

Kredite, hohe Verkehrsstrafen und unerwartete Gerichtsklagen trieben Andrea S., Betreiberin eines Nahversorgerbetriebs aus Niederösterreich, in eine Schuldenspirale. Mit Hilfe von Finanzcoach Franz Kurz will sie gegen den Schuldenberg ankämpfen. Doch die Geldknappheit scheint von allen Seiten zuzuschlagen. Zum ersten Mal in ihrem Leben fürchtet sie die Kontrolle über ihr finanzielles Schicksal zu verlieren. Kann Franz Kurz hier helfen?

Außerdem stattet Franz Kurz Feuerwehrmann Reinhard P. einen Besuch ab, der sich seinen langgehegten Wunsch nach einem Haus erfüllt hat. Doch nach der Trennung von seiner Partnerin muss er nun die Kreditraten von 270.000 Euro alleine bewältigen. Eigentlich ist Reinhard Weltmeister im Sparen und jongliert akribisch mit seinen Finanzen. Die aktuelle Situation macht ihm aber ordentlich zu schaffen.

„2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show" und „Schluss mit Schulden"

