20 x Deutschland: 20 Orte, 20 Begegnungen, 20 Spendenprojekte in 10 Tagen

Der Gründer und Kopf von lialo, Andree Sadilek, fährt mit dem Fahrrad quer durch Deutschland: Innerhalb von 10 Tagen wird er 20 Orte besuchen und hier jeweils eine lialo Stadtführungstour vorstellen. Die Strecke, die er dafür zurücklegt, beträgt mehr als 1.800 Kilometer. Für jeden gefahrenen Kilometer spendet lialo 1€ an Organisationen entlang der Strecke und ruft zur Beteiligung auf.

Lokales Wissen ist die DNA des Berliner Startups

lialo steht für „like a local“. Einerseits, weil inzwischen deutschlandweit mithilfe von mehr als 150 lialo Touren die unterschiedlichsten Orte und Gegenden „like a local“ – wie ein Einheimischer, eine Einheimische – erkundet werden können. Andererseits, weil es lialo ohne echte Locals mit starken Themen und lokalem Spezialwissen nicht geben könnte. Denn sie sind es, die das stetig wachsende Tourenangebot von lialo entwickeln und mit Leben füllen.

Andree Sadilek, Gründer von lialo, macht sich auf den Weg, ausgewählte lialo Touren vor Ort selbst zu spielen, die jeweiligen Tour-Autor*innen zu treffen und mit ihnen gemeinsam lokale Besonderheiten, Geheimtipps und versteckte Kuriosa zu präsentieren. Seine 10-tägige Fahrradtour führt ihn dafür von Berlin aus zu 20 Stationen in ganz Deutschland.

Spendenaktion für lokale Projekte

Auf seiner Reise will Andree Sadilek Spenden für lokale Organisationen, Vereine und Institutionen sammeln. Die vor Ort ansässigen Autorinnen der lialo Touren haben sich dafür jeweils ein Projekt in ihrer Stadt ausgesucht, das ihnen besonders am Herzen liegt. Basis der Spendensumme sind 1 Euro pro gefahrenen Fahrradkilometer von lialo. Darüber hinaus kann sich jeder mit einer Spende in selbst gewählter Höhe an der Aktion beteiligen. Die gesamte Spendensumme wird nach Abschluss der Deutschlandtour zu gleichen Teilen auf die 20 ausgewählten Projekte verteilt.

“20 x Deutschland” ist am 26.04.2022 gestartet und führt als Rundkurs von Berlin aus u.a. nach Dresden, Frankfurt, Koblenz, Köln, Düsseldorf, Wuppertal, Dortmund, Bremen, Hannover und Magdeburg. Die exakte Route inkl. Live-Tracking, eine Übersicht und Vorstellung der Spendenprojekte sowie die Möglichkeit selbst zu spenden und den aktuellen Spendenstand abzurufen, gibt es unter 20xdeutschland.de.

