Am 28.04.2022 öffnete die hajoona GmbH aus Heidelberg den Vorhang für seinen neuen Megaseller h-EVO+ und läutete damit eine Anti-Aging Revolution ein. Der Direct Seller betritt zugleich erstmals die Bühne des Beauty Marktes und eröffnet sich und seinen Vertriebspartner:innen eine weitere Zielgruppe und den Eintritt in einen zusätzlichen Markt, der weltweit 450 Mrd. € pro Jahr umsetzt und jährlich um 4,67 % wächst.

Dabei soll das neue Produkt eine echte Innovation und ein Gamechanger im Beauty Markt sein. Denn das h-EVO+ Cell Revelation Elixir verfügt über eine einzigartige Rezeptur, die eine maximale Dosis Kollagen und Hyaluron mit dem Anti-Aging- Superfood Spermidin kombiniert. Hautvitamine, Zink und Kupfer runden die Rezeptur ab. Die tägliche Dosis verleiht den Anwender:innen einen Extra-Kick für ein strahlendes Aussehen von innen. Jugendlichere Haut, straffere Konturen, gesunde Nägel & glänzende Haare – all das soll h-EVO+ liefern.

Ganz nach hajoona Manier wurde h-EVO+ gemeinsam mit renommierten Wissenschaftlern entwickelt und vor dem Launch ausgiebig getestet. Dabei konnten alle Testpersonen bereits nach 4 Wochen positive Veränderungen an ihrem Erscheinungsbild feststellen.

Wie alle hajoona Produkte ist auch h-EVO+ bei den unabhängigen Vertriebspartnern des Direktvertriebsunternehmens erhältlich. Für den fünfmaligen Wachstumschampion hajoona ist der Eintritt in den Beauty Markt ein weiterer Schritt in Richtung Global Player und Weltmarke made in Germany. Vertriebspartner, die jetzt neu bei hajoona einsteigen, haben die Möglichkeit, den Beauty Markt von Anfang an mit aufzurollen. Die hajoona Community steht vor gigantischen Potenzialen in den Megatrend-Märkten Gesundheit und Beauty, die sich zudem gegenseitig beflügeln.

