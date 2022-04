Noch keine 18 Jahre alt waren Leander Mellies und Karl Fischer, als sie 2bag bei „Die Höhle der Löwen“ vorstellten: eine innovative Fahrradtasche, die mit nur wenigen Handgriffen zum stylischen Rucksack umfunktioniert werden kann. Gründergeist und ein Produkt, das alle Löwen begeisterte. Nach einem harten Löwen-Fight konnte Nils Glagau die beiden Aachener von sich überzeugen und sicherte sich den Deal.

Wer viel mit dem Rad unterwegs ist, kann nur selten auf sie verzichten: eine geräumige Fahrradtasche, die das „Innenleben“ vor Nässe und Schmutz schützt. Der Weitertransport abseits des Rads ist aber oft umständlich. Abhilfe schaffen hier zwei junge Aachener, die während eines Auslandsaufenthalts in Neuseeland den Entschluss fassten, ein Unternehmen zu gründen: Leander Mellies und Karl Fischer entwickelten 2bag. Damit können Verwender:innen eine Fahrradtasche in nur sieben Sekunden und mit wenigen Handgriffen in einen stylischen Rucksack verwandeln.

Das Klappsystem dazu ist patentgeschützt. Großen Wert legen die Gründer auf das Thema Nachhaltigkeit. So verwenden sie mit ihrem Produktionspartner u.a. Material aus recycelten PET-Flaschen für das Innenlining oder kompensieren ihren CO 2 -Ausstoß, indem sie Moorfutures unterstützen, eine Organisation, die sich der Wiedervernässung deutscher Moore widmet.

Deal für Nils Glagau

In nur sieben Sekunden kann 2bag von einer Fahrradtasche in einen Rucksack verwandelt werden. Foto-Credit: Otinga UG

Karl und Leander begeisterten bei „Die Höhle der Löwen“ alle anwesenden Investor:innen. Den Deal sichern konnte sich Nils Glagau. „Wir waren überwältigt von dem positiven Feedback der Löwen“, sagt Karl. „Dass alle um einen Deal mit uns kämpften, konnten wir kaum glauben.“ Leander ergänzt: „Wir haben uns für Nils entschieden, weil wir uns bei ihm am besten aufgehoben fühlen und von seiner Unterstützung im Bereich Markenaufbau und Vertrieb profitieren können.“ Auch der Löwe zeigt sich begeistert, diesen hart umkämpften Deal für sich entschieden zu haben.

„Dass die beiden schon mit 15 Jahren ein Produkt entwickelten und sicher waren, dass sie ein Start-up gründen wollen, hat alle Löwen fasziniert. Mein Team und ich sind stolz, dass wir sie jetzt begleiten“, freut sich Nils Glagau. Er investiert 20.000 Euro für 10 Prozent der Anteile.

Support bekamen die beiden Aachener Gründer vor allem beim Thema Markenaufbau, der Planung von Marketing-Aktivitäten und in der Erweiterung ihres Vertriebsnetzwerks. So sind die 2bags aktuell neben dem eigenen Online-Shop u.a. auch bei ROSE Bikes erhältlich.

Nils Glagau erklärt: „Wir stehen Karl und Leander genau wie allen ‚unseren Gründer:innen‘ genau da zur Seite, wo sie Hilfe brauchen.“ Inzwischen gehören rund 20 Start-ups unter das Dach von Glagaus Rock B(r)and GmbH oder zur ortho innovations GmbH, die Teil der Orthomol-Holding ist.

Mit Hilfe einer Crowdfunding Kampagne konnten Leander und Karl in 2021 die ersten 2bags produzieren und freuen sich über zahlreiche positive Rückmeldungen ihrer Kund:innen. Die lassen sie auch in die Erweiterung ihres Sortiments einfließen. Für 2022 sind neue Produkte und die Erschließung weiterer Vertriebswege bereits in Arbeit. Das junge Gründer-Duo legt nach absolviertem Abitur nun den vollen Fokus auf ihr Start-up.

