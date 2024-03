Auf dem Weg zur Weltstadt der Nachhaltigkeit

3. „Dinner im Schloss“ Heidelberg

Finanzminister, KI-Unternehmer und Hip-Hopper zeigen auf, wie Nachhaltigkeit funktioniert

Die Zukunft ist jetzt: Dieses Credo liegt über der besonderen Netzwerkveranstaltung „Dinner im Schloss“, die am Dienstag, 23. April 2024, zum dritten Mal im Schloss in Heidelberg stattfindet und für alle Interessierten offen ist.

„Dinner im Schloss“ in Heidelberg vereint im Zeichen der Nachhaltigkeit nicht nur Ökonomie und Ökologie, sondern setzt sich darüber hinaus mit Kernthemen wie Künstliche Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit im Ecommerce, Diversity im Profisport, E-Mobilität und die Transformation der Automobilbranche oder auch Unternehmensnachfolge auseinander. Welche Rolle dabei zudem die Hip-Hop-Kultur in Heidelberg als immaterielles Kulturerbe spielt, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls.

Initiator Reza Mehman ist Unternehmer und Gründer des „Project Mindset“ Podcasts. „Mein Ziel mit ,Project Mindset‘ ist es weiterzugeben, welchen Prinzipien, Werten und Leitgedanken inspirierende und erfolgreiche Menschen folgen. Was treibt sie an? Wie gehen sie mit Herausforderungen und Rückschlägen um? Wie definieren sie „Happiness“ und Erfolg?“, sagt er und will deren Expertise auch für das Thema Nachhaltigkeit weitergeben. Er bekräftigt zudem, was für ein nachhaltiges Leben das Wichtigste ist: „Ein Umdenken. Nur dann lässt sich auch handeln.“

Für „Dinner im Schloss“ hat Reza Mehman deshalb namhafte Größen sowie Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Sport gewinnen können, allen voran den Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Professor Dr. Eckart Würzner, der die Schirmherrschaft übernommen hat.

„Heidelberg ist nicht nur die jüngste, sondern laut Städteranking der Wirtschaftswoche auch die nachhaltigste Stadt Deutschlands. Darauf wollen wir uns nicht ausruhen, sondern unsere Anstrengungen weiter ausbauen – u.a. indem wir unterschiedlichste Akteure zusammenbringen. Das ‚Dinner im Schloss‘ hat sich zu einer Veranstaltung mit deutschlandweiter Strahlkraft entwickelt, die unsere Bestrebungen für Innovation und Nachhaltigkeit wunderbar ergänzt und sichtbar werden lässt“, erklärt Oberbürgermeister Eckart Würzner zu seinem Engagement als Schirmherr.

Er freut sich daher, dass das „Dinner im Schloss“ in Heidelberg zu einer Veranstaltung mit nationalem Leuchtturm-Charakter in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit in seiner Vielfalt geworden ist. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die dritte Auflage noch größer geworden, getragen durch das gestiegene gesellschaftliche Interesse in diesem Bereich. Das drückt sich durch die hochkarätigen Gesprächspartner der fünf Diskussionsrunden aus.

Reza Mehman hat unter anderem Dr. Danyal Bayaz, den Finanzminister Baden-Württembergs (Bündnis 90/Die Grünen), für „Dinner im Schloss“ in dessen Heimatstadt eingeladen. Jonas Andrulis ist Gründer und Geschäftsführer von Aleph Alpha, der unabhängige KI-Strategien für Unternehmen in der ganzen Welt vom Standort in Heidelberg aus entwickelt. Johannes Kliesch gewährt als Gründer und Geschäftsführer Einblicke in das Mannheimer Unterwäsche-Start-up SNOCKS, das zudem ein Café in der Quadrate-Stadt betreibt.

Michael Kleinemeier gehört dem Aufsichtsrat des Wissenschafts- und Technologieunternehmens Merck Group an und mit Doris Fitschen kommt die Gesamtkoordinatorin ‚Frauen im Fußball‘ vom DFB. Tatjana Kiel ist CEO von Klitschko Ventures sowie langjährige Geschäftspartnerin des Box-Olympiasiegers und -Weltmeisters sowie Motivationscoach Dr. Wladimir Klitschko. Mit dem Rapper Toni-L, der u.a. mit dem Heidelberger Musiker Torch zusammen arbeitet, erhält „Dinner im Schloss“ dann noch im wahrsten Sinne des Wortes eine ganz neue Note.

Die Netzwerkveranstaltung im Schloss Heidelberg krönt ein Vier-Gänge-Menü des Spitzengastronoms Martin Scharff von der Heidelberger Schloss-Gastronomie. Bei erlesenen Weinen und Livemusik klingt der Tag aus.

Karten gibt es ab sofort online in zwei Kategorien: für 79 Euro den „Conference Pass“ (berechtigt zur Teilnahme an den Panels von 9.30 bis 19 Uhr) und für 279 Euro den „Conference plus Dinner Pass“ (berechtigt zur Teilnahme an der gesamten Veranstaltung inklusive Dinner mit passender Weinbegleitung sowie Softgetränke, Bier, Heißgetränke und Kaffeespezialitäten). den Panels von 9.30 bis 19 Uhr) und für 279 Euro den „Conference plus Dinner Pass“ (berechtigt zur Teilnahme an der gesamten Veranstaltung inklusive Dinner mit passender Weinbegleitung sowie Softgetränke, Bier, Heißgetränke und Kaffeespezialitäten).

Mehr unter https://www.projectmindset.de/dinnerimschloss

Bild Veranstalter Reza Mehman und Spitzenkoch Martin Scharff freuen sich auf viele spannende Unterhaltungen beim 3. „Dinner im Schloss“ Heidelberg am 23. April 2024

Quelle B & B Medien