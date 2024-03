Mithilfe von KI das E-Mail-Postfach managen

Zu viele Nachrichten, keine Einheitlichkeit und ein hoher Arbeitsaufwand: Das Ablegen und Klassifizieren von E-Mails und Dokumenten nimmt oftmals einen großen Teil der Arbeitszeit in Anspruch. Wie künstliche Intelligenz dabei effektiv unterstützen kann, zeigt das Bremer Start-up Axontic mit seinem Outlook Add-in Mailissa. Die integrierte KI organisiert und klassifiziert E-Mails voll automatisiert.

Zeitersparnis im Arbeitstag

Mithilfe künstlicher Intelligenz werden Dokumente oder Nachrichten in angebundene Zielanwendungen wie Helpdesk-, Projektmanagement- und Kollaborations-Tools, Customer-Relationship-Management (CRM) Systeme oder selbst entwickelte Programme übertragen, ohne dabei das E-Mail-Postfach zu verlassen. Dabei lernt die KI vom Ablageverhalten des jeweiligen Mitarbeitenden und wird so mit der Zeit sicherer in der Zuordnung der Nachrichten. Die Tätigkeiten der künstlichen Intelligenz sind jederzeit nachverfolgbar. Außerdem lässt sich deren Einsatz entweder minimieren oder ganz deaktivieren. Die KI-Funktion kann auch offline, also ohne Cloud-Service, verwendet werden. Das Ziel: Mitarbeitende durch den Einsatz der KI von Routinearbeiten entlasten und mehr Zeit für wesentliche Aufgaben zur Verfügung stellen.

Blick in die KI-Zukunft

Darüber hinaus plant Axontic weitere Features wie das Mailissa KI-GPT. Dieses wird Inhalte der E-Mail analysieren, automatisch generierte Antworten durch die künstliche Intelligenz erzeugen sowie Live-Unterstützung beim Schreiben einer E-Mail durch Vorschlagen von Formulierungen beinhalten. Dabei kann auch eine lokale KI verwendet werden, sodass ohne Internetverbindung auf das GPT zurückgegriffen werden kann.

Neue Lizenzmodelle

Ab dem 1. April steht ein vereinfachtes Abonnement-Modell zur Verfügung. Im Software-as-a-Service-Umfeld wird es nur noch die Abonnements „Standard“ und „Premium“ geben, das Modell „Enterprise“ richtet sich an Unternehmen mit speziellen Anforderungen und Wunsch auf Eigenbetrieb. Die Premium-Version erhält die KI-basierte E-Mail-Klassifizierung. Alle Abonnements enthalten die Module Transfer und Team, mit denen Dokumente in Drittanwendungen verschoben und E-Mails gemeinsam in Gruppenpostfächern bearbeitet werden können. Zukünftig reicht eine Lizenz für beide Module.

Mithilfe von KI das E-Mail-Postfach managen

Bild Titelbild/ Bildquelle: Bild von Gerd Altmann für pixabay

Quelle Axontic GmbH