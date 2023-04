4GAMECHANGERS Festival 2023- das who is who

Vom Bundeskanzler und zahlreichen Minister:innen über nationale & internationale Top-CEOs, -Entrepreneure, -Speaker und Stars: ProSiebenSat.1 PULS 4 und ORF präsentieren das „Who is Who“ des 4GAMECHANGERS Festivals vom 15. bis 17. Mai an.

Das 4GAMECHANGERS Festival präsentiert auch 2023 eine große Bandbreite an Top-Stars und spannenden Persönlichkeiten. Darunter Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney, die Friedensnobelpreisträgerinnen Jody Williams, Shirin Ebadi & Nadia Murad, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, H.E. Ban Ki-Moon, Bundeskanzler Karl Nehammer, Medienmanager Gerhard Zeiler und viele mehr.

Drei Tage voller Inspiration, Networking und Infotainment – das 4GAMECHANGERS Festival 2023 startet in wenigen Wochen und holt auch in diesem Jahr eine Vielzahl an renommierten Persönlichkeiten auf die Bühne. Top-CEOs, -Entrepreneure und -Speaker aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sprechen vom 15. bis 17. Mai in spannenden Panels zu Themen wie Digitalisierung und Medien, Female Power, Sustainability, Entrepreneurship, Arbeitswelt & Bildung.

Den Auftakt macht der 4PIONEERS DAY mit einem vielfältigen Programm für und mit Start-Ups, Unternehmer:innen, Business Angels und Investor:innen. Am zweiten Festivaltag 4FUTURE DAY dreht sich alles um die wichtigsten Zukunftsthemen und die Next Gen. Den Abschluss bildet der 4GAMECHANGERS DAY mit Diskussionen zu globalen Meta-Themen und der Zukunft Europas.

Auch dieses Jahr präsentieren ProSiebenSat.1 PULS 4 und ORF das 4GAMECHANGERS Festival gemeinsam. Für den Co-Veranstalter ORF sind Roland Weißmann (Generaldirektor), Harald Kräuter (Direktor für Technik und Digitalisierung), Stefanie Groiss-Horowitz (Programmdirektorin), Oliver Böhm (ORF-Enterprise-CEO) und Martin Biedermann (Leiter Marketing und Kommunikation) mit dabei.

Neben ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO und 4GAMECHANGERS Co-Founder Markus Breitenecker nehmen Bert Habets (Group CEO ProSiebenSat.1 Media SE), Michael Stix (CCO) und Nina Kaiser (4GAMECHANGERS Co-Founder) für PULS 24 auf der Bühne Platz.

Das Who is Who am 4GAMECHANGERS Festival 2023

Alicia Joe (Youtuber, Autorin)

Alma Zadic (Bundesministerin für Justiz)

Alpaslan Deliloglu (CEO & CSO IKEA Österreich)

Ana Simic (Managing Director DAIN Studios Austria)

Andreas Briese (Country Director Germany and Regional Director YouTube Central Europe)

Andreas Klauser (CEO der PALFINGER AG)

Andreas Opelt (CEO Saubermacher Dienstleistungs AG)

Andreas Perotti (Chief Marketing Officer FACC AG)

Beate Meinl-Reisinger (Parteivorsitzende NEOS)

Brigitte Bach (COO & Vorständin Salzburg AG)

Britta Fleck (Director Switzerland and Austria, Google Customer Solutions)

Christa Janhsen (Partnerin bei Deloitte Financial Advisory)

Christiane Hörmann (Umweltmanagerin bei Siemens Mobility)

Christine Antlanger-Winter (Country Director Google Austria)

Christine Wilfinger (CEO/Managing Director SAP Austria)

Claudia Plakolm (Staatssekretärin für Jugend & Zivildienst)

Clemens Doppler (Pro Athlete, Entrepreneur)

Daniela Benz (Health Manager Governance AT/CEE & Safety Expert Siemens)

Dorothee Ritz (E.ON Deutschland Member of the Managing Board & CDO)

Eva Czernohorszky (Director of Technology Services Vienna Business Agency)

Florian Tursky (Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation)

Franz Schausberger (Gründer und Vorsitzender des Instituts der Regionen Europas (IRE))

Georg Pölzl (Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Österreichischen Post)

George Wallner (Executive Vice President, Österreichische Post)

Gerhard Zeiler (President Warner Bros Discovery International)

H.E. Ban Ki-Moon (8th Secretary-General of the United Nations and Co-chair of the Ban Ki-moon Centre for Global Citizens)

H.E. Heinz Fischer (11th President of the Republic of Austria and Co-chair of the Ban Ki-moon Centre for Global Citizens)

Harald Mahrer (Präsident Wirtschaftskammer Österreich)

Herwig Ostermann (Director Austrian National Public Health Institute (Gesundheit Österreich GmbH)

Hubert Cottogni (Director at European Investment Fund (EIF)

Johann Streif (Geschäftsführer Stummer Kommunalfahrzeuge)

Johannes Braith (CEO & Co-Founder Storebox)

Jörg Bartussek (Head of Digital RBI)

Julia Guizani (Geschäftsführerin Sanofi Österreich)

Karin Mair (Managing Partner für Financial Advisory & Risk Advisory bei Deloitte Österreich)

Karl Nehammer (Bundeskanzler)

Katharina Nehammer (Charity Initiatorin)

Kristina Hammer (President of the Salzburg Festival)

Kristina Weis (Partnerin & Leiterin der Wirtschaftsprüfungsabteilung RSM Austria Wirtschaftsprüfung GmbH)

Lee Trink (Chief Executive Officer FaZe Clan)

Lena Hoschek (Fashion Designer)

Leon Löwentraut (Künstler)

Leonore Gewessler (Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie)

Lisz Hirn (Philosophin, Publizistin & Dozentin)

Lucy Georgieva (Head of Government Affairs & Public Policy, Google Austria)

Maimuna Mosser (Country Commercial Managerin IKEA Österreich)

Marianne Neumüller-Klapper (Operations & Sustainability Director Nespresso Österreich)

Martin Kocher (Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft)

Martina Jakob (Leitung Marketing und Kommunikation ARA)

Michael Strugl (Vorstandsvorsitzender VERBUND AG)

Michael Vollmann (Europe Lead Education Amazon)

Miriam Enzi (Senior Regional Manager, Pathways at Amazon)

Monika Fröhler (Chief Executive Officer of the Ban Ki-moon Centre for Global Citizens)

Nathalie Rau (Chief HR Officer Magenta Telekom)

Nicole Schlautmann (Country Manager Austria Pfizer)

Oleksandra Matviichuk (Menschenrechtsaktivistin, Vorsitzende des Center for Civil Liberties)

Peter Hanke (Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke)

Rodrigo Diehl (CEO Magenta Telekom)

Shahanaz Müller (Partner bei Deloitte Forensic in Wien & leitet den Bereich Regulatory Technology Advisory)

Shivvy Jervis (Futurist, Speaker & Broadcaster)

Silvia Kaupa-Götzl (Vorständin der Österreichische Postbus AG)

Susanne Mortimore (CEO LexisNexis Österreich)

Susanne Raab (Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien)

Sylvia Hofinger (CEO FCIO)

Thomas Holl (Co-Founder & Managing Director Babbel)

Ulla Kruse Lehtonen (Co-Founder & CEO DAIN Studios Finnland)

Ulrich Helfmeier (Vorsitzender SCANTEC GmbH)

Valerie Höllinger (CEO & Managing Director Austrian Standards)

Victoria Reggie Kennedy (United States Ambassador of Austria)

Viviane Reding (Vice-President of the executive board of the “World Law Foundation”)

Volker Libovsky (Chief Technology & Information Officer Magenta Telekom)

Walter Kreisel (CEO & Founder neoom)

Walter Oblin (stv. Generaldirektor und Vorstand Brief & Finanzen Österreichische Post AG)

Werner Kraus (CCO Business Magenta Telekom)

Yannick Shetty (Abgeordneter zum Nationalrat)

Zarifa Ghafari (Afghan activist, politician and entrepreneur)

Erstmals in der Geschichte vom 4GAMECHANGERS Festival steht 2023 auch Comedy und Kabarett am Programm. Mit dabei live on Stage sind Künstler:innen wie Aida Loos (Kabarettistin & Schauspielerin), Benedikt Mitmannsgruber (Kabarettist) und Christoph Fritz (Kabarettist & Stand-Up Comedian).

Jetzt noch schnell die letzten Tickets für das 4GAMECHANGERS Festival 2023 sichern und an allen drei Tagen LIVE in der MARX HALLE Wien mit dabei sein. Alle Infos zu Tickets unter www.4gamechangers.io

