everdrop Spülmittel mit neuer leistungsstarker Rezeptur

Das everdrop Spülmittel ist mit einer verbesserten Rezeptur zurück und sagt schmutzigem Geschirr jetzt mit noch mehr Fettlösekraft den Kampf an. Es verzichtet nicht nur auf Einwegplastik, sondern ist kompakter und liefert mehr Leistung als zuvor. Es ist dermatologisch getestet und in zwei Duftrichtungen erhältlich. Das neue everdrop Spülmittel Pulver lässt sich ganz einfach mit Leitungswasser zu einem flüssigen Spülmittel-Gel vermischen und spart dadurch bis zu 80% CO2-Emissionen im Transport ein. So steht sauberem Geschirr und einer saubereren Umwelt jetzt nichts mehr im Weg!

Wasser, Pulver, Schütteln, los! In nur wenigen Schritten wird das everdrop Spülmittel-Pulver zum Spülmittel und bringt das Geschirr und die Gläser zum Strahlen. Es entfernt selbst hartnäckige und angetrocknete Verschmutzungen. Die neue verbesserte Rezeptur – 100% vegan mit leicht biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen – lässt sich durch ihren Pumpkopf einfach dosieren. Zu jedem Spülmittel Pulver wird eine hochwertige, in Deutschland hergestellte Glasflasche geliefert, die einen Anteil von mindestens 25% Altglas enthält.

Das Beste: Mit jedem everdrop Pulver-Sachet wird eine Einwegplastikflasche eingespart, da man nicht jedes Mal eine Flasche wegwerfen muss, sobald das Spülmittel aufgebraucht ist. Das Geschirr wird effektiv und streifenfrei gereinigt und durch das enthaltene Inulin aus der Chicoréewurzel wird gleichzeitig die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ideal für ein noch besseres Spül-Erlebnis und eine saubere Erde!

Das everdrop Spülmittel im Überblick:

● 3 Sachets für Spülmittel zum selber mischen: in wenigen Schritten vom Pulver zum Gel

● ohne Einwegplastik mit wiederverwendbarer Glasflasche

● vegane und leicht biologisch abbaubare Inhaltsstoffe ohne Mikroplastik

● einfache Dosierung durch den everdrop Pumpkopf

● effektive Reinigung & stark gegen Fett

● reinigt Geschirr effektiv und streifenfrei

● dermatologisch getestet

● Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe

● Rezeptur frei von Mikroplastik

● Sachet Verpackung kann einfach im Altpapier recycelt werden

● spart bis zu 80% CO2-Emissionen im Transport

● mit Inulin aus der Chicoréewurzel – unterstützt die natürliche Hautschutzbarriere und versorgt die Haut mit

Feuchtigkeit

● Düfte: Auswahl zwischen Limone, Minze, Ingwer und Salbei & Rosenholz

Die Produkte von everdrop können einzeln oder im persönlichen Abo-Paket online auf everdrop.de gekauft werden. Im Abo lassen sich die Lieferintervalle ganz einfach festlegen und können für alle Folgelieferungen jederzeit angepasst werden – spart Zeit und Geld.

Quelle Sonja Berger Public Relations