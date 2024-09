6 deutsche Start-ups treten für einen Deal in der Schweiz an – 5 davon sind aus Berlin

Aus Deutschland dabei: Interloom, Nosh.bio, Made of Air, Thermosphr, Allywell, Thryve.

Jede zweite Geschäftsidee beinhaltet nachhaltige Lösungen.

Zukünftige Themen im Programm: KI im Gesundheitswesen, Meeresalgen als Lebensmittelverpackung, Upcycling von Abfällen und Wertstoffströmen, alternative Proteine (Pilzfermentation), medizinisches Datenmanagement, synthetische Daten, Datenspeicherung.

41 Start-ups aus über 48 Ländern für das 9. Kickstart Innovationsprogramm 2024 ausgewählt.

In sechs Wochen haben mehr als 170 Experten 41 internationale Start-ups für das 11-wöchige Kickstart Innovationsprogramm in der Schweiz mit namhaften Unternehmen, Organisationen, Städten, Stiftungen und Universitäten ausgewählt. Diese 41 Start-ups haben nun die Möglichkeit, Zugang zu Entscheidungsträgern und Stakeholdern zu erhalten, ihre Geschäftsmodelle zu testen und zu skalieren sowie vielversprechende Deals abzuschließen. Die Finalisten kommen aus neun verschiedenen Ländern, wobei deutsche Start-ups stark vertreten sind, um Partnerschaften, Deep Tech und nachhaltige Innovation zu fördern. Jedes Jahr ist es Kickstart gelungen, einige der weltbesten Start-ups anzuziehen, die Lösungen für die größten gesellschaftlichen Herausforderungen entwickeln. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit wichtigen Branchenakteuren wie AXA, Coop, Swisscom, Die Mobiliar, PostFinance, Sanitas, der Stadt Zürich, dem Kanton Waadt und MSD. Dieses Jahr beteiligen sich auch Ikea Schweiz und Romande Energie zum ersten Mal auf Unternehmensseite. Kickstart hat bereits mehr als 450 Start-ups unterstützt und über 310 Deals in Form von Piloten und kommerziellen Projekten ermöglicht (Übersicht Kollaborationskarte). Die bisherigen Teilnehmer kommen aus über 80 Ländern und haben mehr als 2,5 Milliarden CHF an Investitionen mobilisiert, darunter Planted, KernTec, Neustark, AAAcell und andere. «Ein Trend, der sich deutlich abzeichnet, ist die steigende Zahl von Start-ups, die in ihren Geschäftsideen nach nachhaltigen Lösungen suchen», erklärt Katka Letzing, CEO und Mitbegründerin von Kickstart, einer der größten offenen Innovationsplattformen in Europa. «Die Nachhaltigkeitsbereiche Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie Gesundheit und Wohlbefinden (SDG9 und SDG3) haben, neben der Zunahme von KI-Lösungen zur Förderung neuer Geschäftsmodelle, ein besonderes Wachstum erfahren.»

«Wir freuen uns sehr, über eine so professionelle Plattform Innovationspartnerschaften und zukunftsweisende Geschäftsbeziehungen einzugehen», erklärt Paloma Bosco, Head of New Business & Innovation bei Swisscom. Das Unternehmen ist bereits zum 9. Mal Partner des Kickstart Innovationsprogramms.

Lösungen für die Zukunft

Die Startups präsentierten ihre Geschäftsmodelle und Ideen für die Zukunft in fünf Bereichen (New Work & Learning, Finance & Insurance, Food & Retail, Health & Wellbeing und Smart Cities). Der Klimawandel und nachhaltige Lösungen sind ein wichtiges Thema unter den Ideen.

Nature Coatings bietet mit BioBlack TX beispielsweise Pigmente an, die zu 100 % biobasiert sind und einen um 85 % geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Anwendungen aufweisen. Würden BioBlack-Pigmente branchenübergreifend anstelle von Ruß in Kunststoffen, Druckfarben, Lacken und Beschichtungen eingesetzt, könnten jährlich etwa 4,62 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Dies entspräche einer mehr als 100.000-maligen Erdumrundung.

Das Zürcher Unternehmen Soft Robotics hat mit seinem Produkt Solskin eine intelligente, klimaangepasste Gebäudehülle entwickelt. Solskin kann rund 80 % der Energie für die Klimatisierung einsparen und gleichzeitig den thermischen Komfort für die Bewohner verbessern.

B’ZEOS mit Sitz in Lausanne hat bereits mehrere Proof-of-Concept-Projekte erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen ist auf die Umwandlung von Pellets und Harzen auf Algenbasis in Verpackungsmaterial spezialisiert. Diese einzigartige Plug-and-Play-Lösung nutzt bestehende Umwandlungstechnologien, um ein Endprodukt zu erzeugen, das zu 100 % biobasiert und biologisch abbaubar ist.

Kickstart-Akademie: Innovation in öffentlichen und privaten Organisationen

Neben der Unterstützung von Scale-ups unterstützt Kickstart auch etablierte Organisationen bei der Förderung und Beschleunigung interner Innovationen, indem es Mitarbeiterteams unterstützt, die an bestimmten Themen arbeiten und diese testen. Dies ermöglicht es den Mitarbeitern der Partnerorganisationen in den sogenannten Intrapreneurship-Teams, an den Innovationen, der Validierung ihrer Ideen und der Skalierung innerhalb ihres Unternehmens oder ihrer öffentlichen Einrichtung zu arbeiten. Dieses Jahr werden unter anderem Intrapreneurship-Teams von Swisscom, iwb und CSEM an der Kickstart-Akademie teilnehmen. «Intrapreneurship ist ein wichtiger Bestandteil der Innovation in unserer Organisation, der sowohl Talente als auch neue Ideen unterstützt, die validiert und skaliert werden können», so Bahaa Roustom, Vizepräsident, Business Development vom CSEM.

Bild:Opening Ceremony 2023

Quelle:TE Communications GmbH