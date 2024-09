Tiptapp sichert sich 1 Mio. €: Großoffensive in Berlin geplant

Tiptapp, die innovative schwedische App, die den Transport und die Entsorgung von Gegenständen revolutioniert, gibt eine Investition von 1 Million Euro bekannt, um ihre Präsenz in Berlin und Deutschland auszubauen. Mit der neuen Finanzierung von Gilion, die als nicht-verwässernder Wachstumskredit gewährt wird, plant Tiptapp, seine Reichweite deutlich zu vergrößern und seine nachhaltige Wirkung in der Region weiter zu verstärken.

Tiptapp: Die smarte Lösung für urbane Mobilität und Nachhaltigkeit

Tiptapp erleichtert Stadtbewohnern das Leben, indem es Nutzer, die Hilfe beim Transport, Recycling oder der Lieferung von Gegenständen benötigen, mit Menschen verbindet, die Platz in ihren Fahrzeugen haben. Diese einzigartige Lösung reduziert den Bedarf an unnötigen Autofahrten, was nicht nur den Alltag der Menschen erleichtert, sondern auch die Umwelt schont. Mit Tiptapp kann jeder ganz einfach etwas Gutes für sich selbst und die Umwelt tun, was zu einer deutlichen Reduktion von CO2-Emissionen beiträgt.

Expansion in Berlin: Ein neuer Meilenstein für Tiptapp

Mit der neuen Finanzierung wird Tiptapp gezielte Marketingkampagnen in Berlin starten, um die Bekanntheit der Marke zu steigern und mehr Nutzer zu gewinnen. Diese Kampagnen werden auf den erfolgreichen Strategien aufbauen, die Tiptapp bereits in Schweden, Großbritannien und Portugal eingesetzt hat, darunter Social Media, Außenwerbung und Events. Das Ziel ist klar: Tiptapp soll in Berlin zum unverzichtbaren Helfer für den Alltag werden.

„Dass wir bereits ein profitables Unternehmen sind, ermöglicht uns eine strategische und nachhaltige Expansion“, erklärt Tim Bjelkstam, CEO und Mitgründer von Tiptapp. „Mit dem neuen 1-Million-Euro-Kredit können wir unsere Marketingmaßnahmen in Berlin intensivieren und sicherstellen, dass noch mehr Menschen von unserer innovativen Lösung profitieren, ohne dass wir unsere Unabhängigkeit oder unsere Vision gefährden.“

Partnerschaft mit BSR: Eine Erfolgsgeschichte des Recyclings

Ein wesentlicher Teil von Tiptapps Erfolg in Berlin ist die Partnerschaft mit den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR). Diese Zusammenarbeit hat es ermöglicht, dass Berliner ihre unerwünschten Gegenstände einfach und umweltfreundlich entsorgen können. Mit über 100.000 Downloads und einem kontinuierlich wachsenden Nutzerkreis trägt Tiptapp dazu bei, Berlin sauberer und weniger Autofahrt abhängig zu machen. Diese erfolgreiche Partnerschaft soll auch auf andere Städte und Märkte ausgeweitet werden.

„Als Berlinerin freue ich mich, dass wir mit der Finanzierung der Tiptapp App einen wichtigen Schritt hin zu einem grüneren, besseren und saubereren Berlin machen. Tiptapp befähigt die Bewohner, unerwünschte Gegenstände verantwortungsvoll zu entsorgen, Abfall zu reduzieren und Recycling direkt vor der Haustür zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wie der BSR vereinfachen sie nicht nur das Abfallmanagement, sondern stärken auch das Engagement unserer Gemeinschaft für Nachhaltigkeit“, sagt Mariam Koorang, Deutschland Chefin von Gilion.

Tiptapp: Mehr als nur eine App

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Tiptapp sich als vertrauenswürdiger Marktplatz etabliert, auf dem über 1,27 Millionen Abholungen europaweit vermittelt wurden. Durch die Reduzierung von Autofahrten um 774.000 und einer jährlichen Einsparung von rund 51 Tonnen CO2-Emissionen zeigt Tiptapp, wie technologische Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Mit der weiteren Expansion setzt Tiptapp neue Maßstäbe in der urbanen Logistik und gestaltet die Art und Weise, wie Menschen in Städten ihre alltäglichen Herausforderungen bewältigen, neu.

Bild:Tipptapp – founding team

Quelle: Tiptapp CEO